«Я горжусь своим президентом». Главный раввин Украины ответил Путину, назвавшему Зеленского «позором еврейского народа»

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что гордится президентом Владимиром Зеленским. Так он ответил на заявление президента России Владимира Путина, который назвал Зеленского «позором еврейского народа».

«Я горжусь президентом Владимиром Зеленским, который не покинул свой народ в начале войны, хотя это было опасно для его жизни, проявил чрезвычайное мужество и продолжает защищать украинский народ. Я и все еврейское общество Украины, как и весь свободный мир, поддерживаем президента Зеленского» — цитирует слова Асмана «Украина Сейчас».

Кроме того, в поддержку Зеленского высказался бывший вице-премьер Израиля, член наблюдательного совета мемориального комплекса «Бабий Яр» Натан Щаранский.

«Украинцы могут гордиться своим выбором еврея-президента, сплачивающего и объединяющего украинский народ в тяжелой борьбе против варварской агрессии. А мы, евреи, можем гордиться, что представитель нашего народа играет такую уникальную историческую роль в мобилизации не только украинского народа, но и всего свободного мира в защиту нашего будущего», — заявил он.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не еврей, а позор еврейского народа». Так он ответил американскому политологу Дмитрию Саймсу, сказавшему, что на Западе не понимают обвинений Украины в нацизме, поскольку президент Владимир Зеленский — еврей.

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