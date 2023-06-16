Война Четыреста семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 июня читайте здесь.
В ночь на 16 июня в поселке Красниково в Курской области произошел пожар на предприятии «Бел-Поль», выпускающего текстиль для дома, одеяла и подушки.
Как пишет Baza, на территорию фабрики попал дрон со взрывчаткой, целью которого, по версии издания, была вышка связи. После удара беспилотника загорелось административное здание, а с него огонь перекинулся на склад с пухом.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пожарные ликвидировали открытое горение, сейчас ведется разбор конструкций. Спецслужбы проверяют версию о возможной атаке беспилотника.
Тем временем президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
16 июня президента РФ Владимира Путина ждут на Петербургском международном экономическом форуме. Он выступит с программной речью на пленарной сессии форума, а также в рамках мероприятия проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Вовремя выступления Путина участники форума не смогут воспользоваться мобильным интернетом, поскольку во время мероприятия связь будут глушить во избежание возможных атак беспилотников, пишет журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники.
Здравствуйте. Начинается 478-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.