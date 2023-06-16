Война Четыреста семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

В ночь на 16 июня в поселке Красниково в Курской области произошел пожар на предприятии «Бел-Поль», выпускающего текстиль для дома, одеяла и подушки.

Как пишет Baza, на территорию фабрики попал дрон со взрывчаткой, целью которого, по версии издания, была вышка связи. После удара беспилотника загорелось административное здание, а с него огонь перекинулся на склад с пухом.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пожарные ликвидировали открытое горение, сейчас ведется разбор конструкций. Спецслужбы проверяют версию о возможной атаке беспилотника.