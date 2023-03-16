Самарского коммуниста, посмотревшего послание Путина с лапшой на ушах, оштрафовали на 150 тысяч рублей

Суд города Новокуйбышевска оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина, посчитав его виновным в «дискредитации» Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката политика Алексея Лапузина. Защита депутата заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Административный протокол на Абдалкина составили после того, как 22 февраля он опубликовал в соцсетях ролик, в котором смотрит послание Владимира Путина Федеральному собранию с макаронами на ушах. «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — подписал видео депутат.

МИХАИЛ АБДАЛКИН

Видео Абдалкина с лапшой на ушах вызвало заметный резонанс. Самарская дума объявила депутату «публичное порицание», рекомендовала исключить его из КПРФ и обратилась в прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку ситуации. Режиссер Никита Михалков в одном из выпусков своей программы «Бесогон» раскритиковал Абдалкина и призвал отправить его воевать на передовую.