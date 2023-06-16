Путин заявил, что Россия уничтожила под Киевом «пять комплексов Patriot». На вооружении Украины стоят только два

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска уничтожили под Киевом пять американских комплексов противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений», — сказал Путин на форуме, отвечая на вопрос об атаках дронов в России. Президент отказался уточнить, о каких соображениях идет речь.

До конца неясно, что Владимир Путин имел в виду, говоря о «пяти комплексах Patriot». Официально Вооруженные силы Украины получили два комплекса Patriot, каждый из которых имеет по шесть пусковых установок. Одну батарею предоставили США, вторую — Германия.

Путин во время выступления добавил, что атаки беспилотников на Белгородскую область и Кремль — попытка спровоцировать Москву на ответные действия. «Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем», — сказал он.

Минобороны РФ сообщило ранее, что российские войска при ударе по Киеву 16 мая уничтожили радиолокационную станцию и пять пусковых установок системы Patriot. В Пентагоне заявили 18 мая, что ЗРК удалось починить. В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные «в последние дни» поразили в Киеве комплекс Patriot; в ВСУ это отрицали.

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