Минобороны РФ заявило, что при обстреле Киева «полностью уничтожены» радиолокационная станция и пять пусковых установок системы Patriot

Минобороны России утверждает, что при обстреле Киева в ночь на 16 мая ракетой «Кинжал» были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок американской системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ведомство ссылается на «достоверно подтвержденные данные».

17 мая Минобороны РФ сообщало, что в результате удара «высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США». Других подробностей министерство не приводило.

CNN со ссылкой на источники писал, что система Patriot получила минимальный ущерб в результате российского удара. По словам собеседников телеканала, сама система Patriot продолжает функционировать, неповрежденным остался радар — один из наиболее важных ее элементов.

Командование Воздушных сил ВСУ заявляло, что в результате работы ПВО в ночь на 16 мая были сбиты все запущенные по Украине российские беспилотники и ракеты, в том числе шесть «Кинжалов».