Зеленский назвал ситуацию на фронте «в целом позитивной, но сложной»

Украинские войска встречают ожесточенное сопротивление российской армии на фронте, заявил в интервью американского телеканалу NBC News президент Украины Владимир Зеленский.

«Дела обстоят неплохо. Я бы сказал, что в целом положительно, но очень сложно. Наши войска на передовой линии фронта встречают очень жесткое сопротивление. Потому что для России проиграть эту кампанию в Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну», — сказал украинский лидер в ответ на вопрос журналиста о контрнаступлении ВСУ. Раскрыть детали наступательной операции он отказался.

NBC News

Президент Украины вновь призвал западных союзников не медлить с оказанием военной помощи, в частности с поставками самолетов и обучением украинских пилотов. «Я понимаю, что есть бюрократия. Но мы теряем время, теряем людей и, самое главное, теряем преимущество, — сказал Зеленский. — Украина хочет иметь возможность конкурировать в воздухе — давайте сделаем это сегодня».

По словам Зеленского, если Россия оккупирует Украину, она двинется дальше — «в страны Балтии, в Польшу, в любую страну НАТО». В таком случае США придется выбирать между демонтажем НАТО или войной, считает украинский президент.

Он также поставил под сомнение заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он может положить конец войне за 24 часа. «Почему он не сделал этого раньше? Он был президентом, когда здесь шла война. Я думаю, что он не мог этого сделать. Думаю, сегодня в мире нет людей, которые могли бы просто поговорить с Путиным и положить конец войне», — сказал Зеленский.

Украина официально не объявляла о начале контрнаступления на фронте. Минобороны РФ утверждает, что наступление ВСУ началось 4 июня. 9 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины не достигли поставленных задач ни на одном из участков фронта.

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