Война в Украине была начата украинским режимом при поддержке спонсоров на Западе в 2014 году. Что это, если не война? Это и есть война. Она продолжалась почти девять лет. А потом наши контр-партнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами. Мы были вынуждены применить вооруженные силы в попытке прекратить эту войну. Не надо переваливать с больной головы на здоровую. Это не мы водили их за нос, это они не собирались выполнять Минские соглашения.

Мы поставили задачи, связанные с демилитаризацией и денацификацией. Скоро Украина перестанет использовать свою технику, ничего не остается, все только извне. Так долго не навоюешь. А у нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции, а по наиболее востребованным направлениям — в десять раз. Предприятия работают днем и ночью. Запас прочности у нас очень большой.

Что касается так называемого контрнаступления, где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии обороны, где-то не удается. Они используют стратегические резервы. Ни на одном из участков они не достигли целей. Потери у них больше чем 1 к 10 по сравнению с российской армией, это факт. На сегодняшний день потеряно украинской армией и . «Противник успеха не имел», — докладывают военные. Прямо сейчас предпринимается очередная попытка атаковать на нескольких участках. Шансов у украинской армии нет.

Это приблизительный пересказ части выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Цитаты приводятся по агентствам «Интерфакс» и РИА Новости.

Фото на обложке: Yevhenii Zavhorodnii / Global Images Ukraine / Getty Images