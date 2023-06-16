Путин: «Зеленский не еврей, а позор еврейского народа»

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Петербургского экономического форума, заявил, что у него «много друзей-евреев», которые говорят о президенте Украины, что «[Владимир] Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа».

Так Путин ответил американскому политологу Дмитрию Саймсу (он модерировал пленарную сессию с участием президента России), сказавшему, что на Западе не понимают обвинений Украины в нацизме, поскольку президент Владимир Зеленский — еврей.

Также Путин, пишет РБК, заявил, что на территории Украины в ходе Холокоста были уничтожены 1,5 миллиона евреев. «Как же это можно отрицать?» — сказал президент РФ.

После этого собравшимся в зале и зрителям трансляции показали подборку кадров о преступлениях, совершенных на территории Украины и Польши во время Второй мировой войны. Путин заявил, что ожидал вопросов о нацизме в Украине и попросил подготовить эти видеоматериалы.

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