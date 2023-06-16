Британская разведка: в Украине «почти наверняка» погиб российский генерал-майор Сергей Горячев

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре 16 июня пишет, что в Украине в результате удара по командному пункту российской армии был «почти наверняка» убит генерал-майор Сергей Горячев.

О смерти Горячева в ночь на 13 июня сообщил российский «военкор» Юрий Котенок. По его данным, гибели генерала предшествовали тяжелые бои в районе Времевского выступа. Позднее этот пост в телеграме Котенка, который процитировали многие СМИ, был удален. Подтверждения информации о гибели генерал-майора из других источников не поступило. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о гибели Горячева, заявив журналистам, что с такими вопросами надо обращаться в Минобороны РФ.

Горячев в 2013 году возглавил оперативную группу российских войск в Приднестровье. В 2018 году стал командиром 201-й Гатчинской военной базы в Таджикистане. Звание генерал-майора он получил уже после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Горячев в начале вторжения командовал 5-й отдельной танковой бригадой, затем его повысили до начальника штаба 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Предыдущий раз гибель российское военного такого ранга, отмечало «Агентство», была подтверждена год назад, когда в начале июня 2022-го возле Попасной погиб первый заместитель командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Роман Кутузов. По подсчетам «Важных историй», Горячев стал 10-м российским генералом, погибшим на войне. «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си», в свою очередь, подтверждали гибель на войне четырех российских генералов, не считая Горячева.