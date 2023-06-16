Российские войска обстреляли Киев в день визита лидеров африканских стран. Кличко сообщил о взрыве в городе

По всей территории Украины днем 16 июня объявили воздушную тревогу, Воздушные силы ВСУ сообщили об обстреле Киева и Киевской области баллистическими ракетами.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе украинской столицы произошел взрыв. По его словам, в город «еще летят ракеты». Киевская городская администрация сообщила о работе ПВО.

Жители Киева сообщили о нескольких взрывах в городе, пишет «Страна.ua».

Обновление. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, силы ПВО сбили над Украиной шесть ракет «Кинжал», шесть ракет «Калибр» и два разведывательных дрона.

16 июня в Киев приехали лидеры африканских стран для обсуждения мирной миссии по Украине. Делегацию возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса. AFP сообщило, что Рамафоса и лидеры других африканских стран посетили Бучу.

По информации агентства Reuters, африканские страны разработали «меры доверия» для прекращения огня между Москвой и Киевом. Они предполагают, в частности, отвод российских войск с украинских территорий, отказ от тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а также приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и смягчение санкций.

Предполагается, что 17 июня делегация лидеров стран Африки посетит Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

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