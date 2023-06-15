Война Четыреста семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

В спецприемнике Ростова-на-Дону умер 40-летний активист Анатолий Березиков, сообщил проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на его адвоката Ирину Гак.

По словам адвоката, 14 июня она приехала в спецприемник, чтобы встретиться со своим подзащитным, но там ей сообщили, что Березикова в здании нет. Во дворе женщина увидела медицинскую машину, куда заносили тело активиста.

Адвокат также сообщила, что накануне она фиксировала у своего подзащитного следы от электрошокера, а сам Березиков жаловался, что сотрудники правоохранительных органов угрожали ему убийством. Гак считает, что активиста могли убить в процессе пыток.

По данным «ОВД-Инфо», за последний месяц Березикова трижды арестовывали по статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве.

Правозащитники предполагают, что основанием для преследования активиста могло стать то, что он расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен.