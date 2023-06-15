Война Четыреста семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 июня читайте здесь.
18 человек погибли в результате затопления территорий аннексированной части Херсонской области
Об этом сообщил назначенный РФ врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, уровень воды в населенных пунктах на левом берегу Днепра продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани — 0,25 метра. В Новой Каховке вода держится на уровне пяти метров.
В свою очередь вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что ущерб экономическим объектам, жилому фонду и населенным пунктам от разрушения ГЭС оценивается в полтора миллиарда рублей. Она отметила, что экологический ущерб можно будет оценить позднее, когда полностью сойдет вода.
Сотрудники российского МЧС эвакуировали с затопленных в результате катастрофы на Каховской ГЭС территорий аннексированной РФ части Херсонской области 7525 человек. Среди них — 461 ребенок и 146 маломобильных граждан, заявили в пресс-службе ведомства.
Источник ТАСС в медицинских службах рассказал, что в результате катастрофы на захваченной РФ части Херсонской области пострадали 95 человек. Они обратились в больницу с переохлаждениями и другими травмами.
В спецприемнике Ростова-на-Дону умер 40-летний активист Анатолий Березиков, сообщил проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на его адвоката Ирину Гак.
По словам адвоката, 14 июня она приехала в спецприемник, чтобы встретиться со своим подзащитным, но там ей сообщили, что Березикова в здании нет. Во дворе женщина увидела медицинскую машину, куда заносили тело активиста.
Адвокат также сообщила, что накануне она фиксировала у своего подзащитного следы от электрошокера, а сам Березиков жаловался, что сотрудники правоохранительных органов угрожали ему убийством. Гак считает, что активиста могли убить в процессе пыток.
По данным «ОВД-Инфо», за последний месяц Березикова трижды арестовывали по статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве.
Правозащитники предполагают, что основанием для преследования активиста могло стать то, что он расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 38 авиационных ударов и совершили около 52 обстрелов из систем залпового огня, а также дважды атаковали территории Украины ракетами и беспилотниками.
- На лиманском, бахмутском, авдеевском и ааринском направлениях произошло 49 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районе Веселого, Ягодного, Берховки, Авдеевки и Марьинки.
- На запорожском и херсонском направлениях российская армия обороняется.
- Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 13 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и три станции радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Девять беспилотников были обнаружены над территорией Крыма в ночь на 15 июня
Как заявил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов, шесть дронов были сбиты силами ПВО, еще три заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.
Один беспилотник взорвался в Красногвардейском районе в селе Докучаево. В результате в нескольких домах были выбиты стекла. Пострадавших нет.
Телеграм-канал Mash опубликовал фотографии, как утверждается, с места падения одного из дронов.
Ночью войска РФ снова обстреляли Кривой Рог. ВСУ сообщили, что сбили одну ракету и 21 дрон
По данным командования Воздушных сил ВСУ, российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили четыре ракеты из Каспийского моря. Одна ракета была уничтожена, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.
С северного и южного направлений были запущены 20 ударных дронов-камикадзе «Shahed-136/131». Все они уничтожены силами украинской ПВО. Также сбит один беспилотник оперативно-тактического уровня «Орлан-10», который вел воздушную разведку на восточном направлении.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что российская ракетная атака пришлась на Кривой Рог. В городе зафиксированы попадания по двум промышленным предприятиям, повреждены близлежащие газопроводы и шиномонтаж. В результате атаки ранение получил 38-летний местный житель.
Кроме того, ночью объявлялась воздушная тревога и были слышны взрывы в Харькове и Одессе. По данным представителей местных администраций, силы ПВО сбили на подлете все атаковавшие города беспилотники.
Здравствуйте. Начинается 477-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.