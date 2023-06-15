Кадыров заявил, что батальон «Ахмат» начал охранять границу в Белгородской области. Телеграм-каналы пишут, что его бойцы стоят позади срочников

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что батальон «Запад-Ахмат» приступил к охране российской границы на территории Белгородской области и «оказанию противодействия украинским диверсионным группам». Об этом сообщается в его телеграм-канале.

По словам главы республики, в районе населенного пункта Нехотеевка чеченские бойцы «укрепляются на территории КПП». Бойцы батальона также начали дежурство на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района.

Кадыров добавил, что жители прилегающих к границе с Украиной территорий «могут быть спокойны», так как бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими силовыми подразделениями и службами «позаботятся об их безопасности».

Белгородское издание «Пепел» со ссылкой на военных, которые «осведомлены о ситуации на границе», пишет, что «добровольцы из полка „Ахмат“ заняли в лучшем случае третие-пятые эшелоны обороны». По данным издания, на первом-втором эшелонах, которые находятся в непосредственной близости к границе, находятся российские срочники.

Пророссийский телеграм-канал «Горячие точки» еще 13 июня писал, что бойцы «Ахмата» отказались занимать позиции в приграничных с Украиной районах, «обосновав это тем, что они планируют контролировать ситуацию, а не сражаться с ДРГ». На публикацию канала обратила внимание «Медиазона».

Белгородская область с начала полномасштабного вторжения России в Украину регулярно подвергается обстрелам. В последние месяцы на территории региона несколько раз проникали «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины.

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что в боях в Белгородской области участвовали призывники. «Я разговаривал с командиром батальона, который воевал на Белгородском направлении. Я его спрашивал, сколько у вас мобилизованных, а сколько призывников. Он говорит — все призывники. Нет мобилизованных, вообще. Командир батальона! Я спрашиваю — как себя ребята вели? Блестяще! Никто не дрогнул. Вообще никто не дрогнул», — рассказал Путин на встрече с «военкорами».

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