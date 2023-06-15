ЛДПР показала нейросеть «Жириновский»

Нейросеть, которая, по замыслу создателей, будет «работать на благо страны», обучалась на оцифрованном наследии Владимира Жириновского — его выступлениях, высказываниях и интервью. На формулировку ответов нейросети требуется 10 секунд.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что «Жириновский» «не имеет аналогов», и выразил надежду, что у проекта «большое будущее».

«Жириновского» спросили об Украине. «Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границу и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину», — сказала нейросеть.