На Петербургском экономическим форуме «занимаются дроностроем», разговаривают с нейросетью «Жириновский» и проклинают феминизм И да, это все еще называется «экономическим форумом»
Ежегодный Петербургский международный экономический форум открылся 14 июня. В 2023-м, спустя полтора года после начала полномасштабной российско-украинской войны, он проходит под лозунгом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». При этом организаторы отказались аккредитовывать журналистов из «недружественных» стран, ни один из приглашенных лидеров «дружественных» государств не приехал, зато среди спикеров оказались ультраправый философ Александр Дугин, актер Владимир Машков и пранкеры Вован и Лексус. «Медуза» рассказывает, что происходит на форуме (напомним, что он «экономический»).
ЛДПР показала нейросеть «Жириновский»
Нейросеть, которая, по замыслу создателей, будет «работать на благо страны», обучалась на оцифрованном наследии Владимира Жириновского — его выступлениях, высказываниях и интервью. На формулировку ответов нейросети требуется 10 секунд.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что «Жириновский» «не имеет аналогов», и выразил надежду, что у проекта «большое будущее».
«Жириновского» спросили об Украине. «Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границу и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину», — сказала нейросеть.
Басков и Лепс пообещали платить по миллиону рублей за подбитые танки, которые Запад поставил Украине
Соответствующее предложение, пишет «Фонтанка», певцы — разумеется, поддерживающие войну, — сделали во время закрытого мероприятия «Русской медиагруппы» (холдинг, в который входит «Русское радио»; 78% принадлежат топ-менеджерам «Лукойла» Вагиту Алекперову и Леониду Федуну), которое состоялось вечером 14 июня.
«По миллиону рублей, кто подобьет танк „Леопард“ или „Леопард-2“, — заявил Басков. — Мы как представители творчества вносим свой вклад для наших бойцов. Чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали: мы рядом с ними в их победе и в их успехе».
Позже пресс-служба «Русской медиагруппы» подтвердила сообщения о выплатах. За подбитый «Леопард-2» якобы будут платить миллион рублей, а за «Леопард» — 700 тысяч. Идею премии, уточнили в компании, предложил музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев.
Инициативу, помимо Баскова и Лепса, поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Любовь Успенская и Анна Семенович.
На форуме появились стенды аннексированных украинских регионов…
ДНР и ЛНР, а также аннексированная часть Херсонской области ограничились одним небольшим совмещенным стендом, на котором показывают рекламные ролики и раздают информационные буклеты. В частности, Херсонская область, пишет РБК, представила свой «туристический потенциал»: в Геническе планируется создать «центр морского туризма», в рамках которого будут развиваться яхтенное и гастрономическое направления. Представители аннексированного региона признают, что инвесторов у них пока нет.
Отдельный стенд аннексированной части Запорожской области оказался одним из самых больших на ПМЭФ. Регион позиционируется как «Новое Приазовье России». На стенде Запорожской области гостям раздавали черешню из Мелитополя, на упаковке которой была надпись «Сделано в России», а также сыр «Российский», колбасы и другие продукты.
…и очень много беспилотников. Потому что в России «занимаются дроностроем»
Как отмечает «Фонтанка», беспилотники в 2023 году есть «на стенде каждого уважающего себя региона». В их числе — планеры, квадрокоптеры, небольшие вертолеты.
Многие дроны предназначены для мирных целей — например, для геологоразведочных работ, доставки грузов или обучения школьников, однако в большом количестве представлены и военные аппараты и техника двойного назначения.
Спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков (у президента еще есть пресс-секретарь Дмитрий Песков, но это два разных человека) заявил, что в России наступило время «дроностроя»: «Мы придумали сегодня за завтраком, наконец, как называется наш национальный проект. Когда легализовали в русском языке слово „дрон“, создав конструкцию „дронница как конница“, мы поняли, что занимаемся дроностроем».
В первый день форума гостям показали новый военный дрон российского производства «Патриот К30Т», который, как утверждали пропагандистские СМИ, в ближайшее время поступит на вооружение российской армии. Независимые журналисты и «военкоры» обратили внимание, что эта модель — практически точная копия китайского дрона компании Autel Robotics, которую можно купить в интернете за 2500 долларов.
На форуме осудили феминизм и борьбу за гендерное равенство…
В «нулевой день» форума 14 июня состоялась дискуссия «Роль женщины в формировании будущего России», в ходе которой, пишет издание «Закс.ру» «рассуждали об успехах российских властей в защите прав женщин и ругали борьбу за гендерное равенство на Западе». Участницы встречи заключили, что в России уже делается достаточно для обеспечения прав и возможностей женщин.
«Мы живем в традиционалистском обществе. <…> У нас не прижилось такое явление как феминизм, когда мы говорим о какой-то конкуренции, перетягивании превосходства в той или иной сфере. <…> Нам ни в коем случае не нужно ни за что бороться», — заявила, в частности, сенатор от аннексированной ЛНР Дарья Лантратова.
В дискуссии также участвовала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая сказала, что одна из главных задач, стоящих сейчас перед женщинами, — сохранение человечества «не в плане размножения, а в плане сохранения нас как цивилизации».
…а на сессии о будущем поговорили о гибели человечества
14 июня также состоялась сессия «Горизонт-2040: Россия на карте мира», участники которой, пишет РБК, говорили о том, что мир вошел в период радикальных изменений, и предсказать, к чему они приведут, практически невозможно — при этом одним из результатов может стать даже уничтожение человечества.
В ходе дискуссии отмечалось, что западные политические системы «разрушают семью и представление о половой структуре», и слом этих конструкций приведет «к масштабному высвобождению социальной энергии».
В сессии участвовал ультраправый философ Александр Дугин, который описал три сценария будущего России: «капитуляцию», «импортозамещение» и «построение евразийского мира» — последний вариант он назвал «фактически безальтернативным». Дугин сообщил, что суверенитет России не требует отказа от достижений западной цивилизации, однако оставляет ей право «отказаться от политического подчинения».
На ПМЭФ должны были играть «Звери». Выступление отменили из-за антивоенной позиции фронтмена группы
Традиционный бесплатный концерт в рамках ПМЭФ состоится на Дворцовой площади 16 июня. Первоначально его хедлайнером была заявлена группа «Звери», однако за неделю до выступления организаторы без объяснения причин сообщили, что оно отменено. Вместо «Зверей» на сцену выйдут группы «Чиж и Со» и «Джанго».
Отмене предшествовал публичный донос декана факультета журналистики Московского государственного института культуры (МГИК) Юрия Кота: он раскритиковал лидера «Зверей» Романа Билыка за антивоенную позицию, назвав его «настоящим представителем пятой колонны». Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин просил прокуратуру запретить выступление, увидев в нем «оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и ее населения».