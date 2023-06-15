Основатель группы «Земляне» предложил платить по миллиону рублей за подбитый танк Leopard 2. Его поддержали Лепс и Басков

Музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев учредил денежную премию за уничтожение немецких танков Leopard на войне в Украине, сообщает медиахолдинг . Об учреждении премии объявили на пресс-конференции холдинга на Петербургском международном экономическом форуме 14 июня.

Владимир Киселев заявил, что победители премии телеканала RU.TV решили передать российским бойцам денежную часть своей награды, пишет журнал Starhit.

Команда Владимира Киселева совместно с Минобороны РФ решила платить российским военным и гражданским по 700 тысяч рублей за каждый подбитый танк Leopard 1 и по одному миллиону рублей — за Leopard 2, говорится в сообщении холдинга. Киселев на пресс-конференции также о награде за побитые американские танки Abrams, но в «Русской медиагруппе» их не упоминают.

Решение о выплатах за подбитые немецкие танки поддержали многие российские знаменитости, утверждает «Русская медиагруппа». Это певец Николай Басков, Юлия Барановская, Григорий Лепс, Елена Север, Юрий Антонов, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа «Рондо»).

Николай Басков заявил, что решил внести «свой вклад для наших бойцов». «Чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали: мы рядом с ними в их победе и в их успехе», — заявил Басков.

«То, что мы можем сделать для нашей советской армии, нашей российской, простите, армии, мы будем делать от чистого сердца. Если мы можем спеть там, где нужно, мы будем петь. Если мы можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам, мы это сделаем», — сказал, в свою очередь, Григорий Лепс.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в декабре 2022 года распорядился платить по три миллиона рублей за захват танка Leopard и по миллиону рублей — за уничтожение боевой машины, а также по полтора миллиона — за захват танка Abrams, и по 500 тысяч — за уничтожение. Также о выплатах за подбитые танки говорили представители российского бизнеса, актер Иван Охлобыстин, сенатор Александр Карелин. Кремль поддержал эти предложения.

Минобороны РФ в начале июня впервые объявило, что уничтожило в Украине восемь танков Leopard, поставленных ВСУ странами Запада. По данным Bloomberg, союзницы Украины согласились передать украинской армии 112 новейших танков Leopard 2.

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