Российские бизнесмены предложили вознаграждение за подбитые в Украине танки Abrams и Leopard. Их на фронт еще не поставили

Российская компания «ФОРЭС», специализирующаяся на оборудовании для нефтяных скважин, назначила денежное вознаграждение за уничтоженные или захваченные в Украине танки Abrams и Leopard, которые страны Запада обещают поставить Киеву.

Компания оценила «первый трофейный уничтоженный» танк в пять миллионов рублей, а каждый последующий — в 500 тысяч рублей. Помимо этого, «ФОРЭС» назначила вознаграждение в размере 15 миллионов рублей за сбитые самолеты F-15 и F-16, о поставках которых ведутся переговоры в ЕС.

С аналогичным предложением также выступил актер Иван Охлобыстин. По его словам, «представители крупного российского бизнеса» назначили премию в размере десяти миллионов рублей за каждый подбитый в Украине американский Abrams.

Каким именно образом «ФОРЭС» и «представители крупного российского бизнеса» намерены выплачивать назначенные вознаграждения, не уточняется.

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В конце января страны Запада договорились о поставках тяжелых танков Украине. В частности, Великобритания обещала передать украинским военным 12 танков Challenger 2, а США и Германия анонсировал поставки 31 танка Abrams и 14 танков Leopard 2. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, всего страны Запада согласились передать Киеву 321 тяжелый танк.

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