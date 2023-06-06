Минобороны РФ впервые заявило, что уничтожило в Украине танки Leopard

Министерство обороны РФ утверждает, что российские военные уничтожили восемь танков Leopard, переданных западными странами Украине. Об этом говорится в заявлении Минобороны об обстановке на южнодонецком направлении по итогам 5 июня.

В сообщении сказано, что ВСУ продолжили наступать на южнодонецком направлении, то есть на административной границе Донецкой и Запорожской областей Украины. «Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, общие потери украинской стороны на этом направлении составили более полутора тысяч человек, 28 танков, в том числе восемь немецких Leopard и три французских АМХ-10, а также 109 боевых бронированных машин. Проверить достоверность этого заявления оперативно невозможно.

В Минобороны РФ утверждают, что украинская армия 4 июня начала крупномасштаное наступление на южнодонецком направлении, но ВС РФ отразили атаки.

5 июня, по утверждению Минобороны РФ, ВСУ продолжили наступление, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе южнодонецкого направления. В ведомстве заявили, что ВСУ наступали у совхоза «Октябрь» и Новодонецкого.

В офисе президента Украины заявили, что Россия «отражает глобальное наступление, которого „еще нет“».

Министерство обороны РФ, судя по сообщениям ведомства в телеграме, ранее не сообщало об уничтожении танков Leopard в Украине.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что российские силы уничтожили в Украине системы залпового огня HIMARS. Ни США, как поставщик такого оружия, ни Украина утверждения российской стороны не подтверждали. The Washington Post писал, что ВСУ используют деревянные модели HIMARS, чтобы спровоцировать Россию наносить удары по ложным целям.

В общей сложности Германия и другие страны — союзницы Украины договорились передать ВСУ 112 танков Leopard 2, которые стоят у них на вооружении, писало ранее агентство Bloomberg.

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