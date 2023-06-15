Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии

Суд в Москве рассмотрел административный протокол о «дискредитации» армии, составленный на Бориса Гребенщикова, и назначил музыканту штраф 50 тысяч рублей.

Как сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда, на заседании было объявлено, что протокол был составлен из-за интервью Гребенщикова, которое вышло в мае 2022 года на израильском Девятом канале. В нем музыкант, в частности, заявил, говоря о вторжении в Украину, что «уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности» — «это и есть фашизм».

Проверить высказывания Гребенщикова в этом интервью на предмет «дискредитации» армии, содействия терроризму и экстремизму в январе 2023 года попросил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Представитель Гребенщикова сказал в суде, что во время интервью музыкант «высказывал свое личное мнение, он не имеет доступа ни к каким каналам, тем более к Девятому каналу». Кроме того, по словам представителя музыканта, Гребенщиков предпринимает «все усилия к тому, чтобы материал был удален». Он также указал, что срок привлечения к административной ответственности истек еще в августе 2022 года.

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