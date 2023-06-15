В Швейцарии (традиционно нейтральной стране) одобрили списание 25 танков Leopard 2 для их реэкспорта в Германию. Потом их можно будет передать Украине

Национальный совет Швейцарии (одна из двух палат парламента) одобрил списание 25 танков Leopard 2, сообщают SRF и Basler Zeitung. Если Совет кантонов (вторая палата парламента) также одобрит это решение, то Швейцария сможет реэкспортировать танки в Германию, а немецкие власти смогут передать их Украине.

По данным SRF, в Национальном совете списание танков поддержали 132 депутата, 59 выступили против. Противники такого решения считают, что оно является нарушением политики нейтралитета, которой придерживается Швейцария. Также депутаты обеспокоены снижением обороноспособности государства.

Министр обороны Швейцарии Виола Амерд во время выступления в Национальном совете подчеркнула, что перепродажа 25 танков из 96, находящихся на хранении, никак не повлияет на обороноспособность государства. Она пообещала, что если сделка будет утверждена, то военное ведомство снимет с хранения еще 46 танков и модернизирует их, после чего передаст в военные части.

С начала полномашстабной войны в Украине некоторые европейские страны обращались к Швейцарии с просьбой разрешить передавать швейцарское оружие Украине. Правительство страны на эти просьбы отвечало отказом, мотивируя это тем, что подобное решение нарушило бы нейтралитет Швейцарии.

В июне 2023 года Совет кантонов решил, что реэкспорт швейцарского оружия странами, «разделяющими ценности Швейцарии», при определенных условиях не противоречит концепции нейтралитета страны, поэтому он должен быть разрешен.

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