«Все вещи перевернуты, часть из них украдена». Губернатору Белгородской области пожаловались на поведение российских военных в Новой Таволжанке

Российские военнослужащие в селе Новая Таволжанка «ведут безобразный образ жизни» и «воруют личные вещи и имущество» из домов местных жителей. На поведение военных пожаловалась в комментарии на странице главы Белгородской области во «Вконтакте» жительница Шебекино (так указано в ее профиле) Наталья Чемерченко.

«Новая Таволжанка, ул. Волчанская. Во многие дома проникают военнослужащие РФ (хотя режима ЧС не введено и они не имеют права заходить в частные домовладения). Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество. Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах Новой Таволжанки. Кроме этого люди жаловались на украденный прицеп. Теперь он катается вместе с нашим квадроциклом», — написала она.

«Мы не хотим, чтобы наши дома, которые итак пострадали от действий ВСУ, теперь были еще пристанищем для безобразий наших защитников!» — добавила Чемерченко.

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов ответил, что «обращение передано в совет безопасности» (структуру в составе городской администрации — прим. «Медуза»).

Другие пользователи ВК упрекнули Чемерченко в том, что она в посте указала, где именно в населенном пункте находятся российские военные и теперь по ним могут нанести удар. «Звоните в администрацию, они всегда на связи с людьми, решайте вопрос напрямую, а не в соцсетях такое писать — еще бы дом указали», — написала одна из участниц дискуссии.

Новая Таволжанка расположена в Шебекинском районе, который находится возле границы с Украиной и подвергается обстрелам. Власти Белгородской области в заявили, что временно эвакуируют жителей в более безопасные места.

4 июня «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, объявили о рейде в Белгородскую область, в ходе которого была взята под контроль Новая Таволжанка. 6 июня губернатор Вячеслав Гладков заявил, что «противника на территории области нет», не став уточнять подробности.

Обстрел Шебекино Meduza