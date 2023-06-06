Губернатор Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором сначала рассказал о том, какая помощь оказывается жителям Шебекинского района, а затем заявил, что «сегодня противника на территории Белгородской области нет».

«Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет, — продолжил Гладков. — Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории. У нас задача простая — это безопасность людей».

Кто именно пытается «решить личные проблемы», а также когда и при каких обстоятельствах «противник» покинул территорию региона в целом и Новую Таволжанку в частности, Гладков не уточнил.

4 июня «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, объявили о рейде в Белгородскую область, а затем опубликовали видео, снятое, как сообщалось, в Новой Таволжанке. Минобороны РФ 4 и 5 июня выпускало заявления, в которых утверждало, что «украинские террористы» пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, но были отброшены и понесли потери.

5 июня РДК заявил, что по-прежнему контролирует Новую Таволжанку и опубликовал видео, снятое, как было объявлено в этом населенном пункте. Вечером этого же дня Гладков сообщил, что представители региональных властей «не могут войти» в Новую Таволжанку, не уточнив причины этого.

Что происходило в Новой Таволжанке и Шебекино

Власти Белгородской области признали, что не могут войти в село Новая Таволжанка, занятое бойцами РДК. Вот что сейчас происходит в нем и в соседнем городе Шебекино Четыреста шестьдесят седьмой день войны. Фотографии

Что происходило в Новой Таволжанке и Шебекино

Власти Белгородской области признали, что не могут войти в село Новая Таволжанка, занятое бойцами РДК. Вот что сейчас происходит в нем и в соседнем городе Шебекино Четыреста шестьдесят седьмой день войны. Фотографии