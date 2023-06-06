«Противника в Белгородской области нет». Губернатор Вячеслав Гладков — о событиях в Новой Таволжанке, куда вошли бойцы РДК
Губернатор Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором сначала рассказал о том, какая помощь оказывается жителям Шебекинского района, а затем заявил, что «сегодня противника на территории Белгородской области нет».
«Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет, — продолжил Гладков. — Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории. У нас задача простая — это безопасность людей».
Кто именно пытается «решить личные проблемы», а также когда и при каких обстоятельствах «противник» покинул территорию региона в целом и Новую Таволжанку в частности, Гладков не уточнил.
4 июня «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, объявили о рейде в Белгородскую область, а затем опубликовали видео, снятое, как сообщалось, в Новой Таволжанке. Минобороны РФ 4 и 5 июня выпускало заявления, в которых утверждало, что «украинские террористы» пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, но были отброшены и понесли потери.
5 июня РДК заявил, что по-прежнему контролирует Новую Таволжанку и опубликовал видео, снятое, как было объявлено в этом населенном пункте. Вечером этого же дня Гладков сообщил, что представители региональных властей «не могут войти» в Новую Таволжанку, не уточнив причины этого.