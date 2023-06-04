«Противник рассеян и отошел». Минобороны РФ объявило об отражении атаки «украинских диверсантов» в Белгородской области

Министерство обороны РФ объявило, что подразделениям прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничникам удалось пресечь попытку «диверсионно-разведывательной группы украинских террористов» переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

«По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ранее 4 июня «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, заявили о новом рейде в Белгородскую область. «Русский добровольческий корпус» (РДК) записал видео, в котором предложил глава региона Вячеславу Гладкову встретиться в церкви в Новой Таволжанке до 17:00. РДК выразил готовность передать Гладкову «в качестве жеста доброй воли» двоих пленных россиян.

РДК предложил Гладкову встретиться и отдать ему пленных Meduza

Гладков несколько часов никак не комментировал обращение, а затем опубликовал свое видео, в котором заявил, что в Новой Таволжанке идет бой «с диверсионно-разведывательной группой». Глава Белгородской области также сообщил, что готов встретиться с представителями «Русского добровольческого корпуса», но не в Новой Таволжанке, а на МАПП «Шебекино» с 17:00 до 18:00. О реакции РДК на это предложение информации пока не поступало.

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