FT узнала о планах властей России фактически национализировать компании, не желающие «играть по кремлевским правилам»

Владимир Путин поручил правительству РФ разработать закон, дающий государству приоритетное право на покупку со «значительной скидкой» активов западных компаний, уходящих с российского рынка. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на секретное распоряжение президента РФ.

Предполагается, что в дальнейшем эти активы будут перепродаваться российским компаниям, а прибыль от сделок поступит в бюджет. В документе, с которым ознакомились журналисты издания, также прописано, что покупатели активов должны полностью принадлежать России или находиться в процессе исключения всех иностранных акционеров. Новые владельцы будут обязаны вывести 20% компании на российский фондовый рынок.

По сведениям источников издания, эти и другие еще более драконовские меры вплоть до полной национализации компаний обсуждаются экономическим блоком правительства в ответ на введенные против России западные санкции.

«Экономическая команда Путина хотела, чтобы угроза национализации стала частью метода кнута и пряника, направленного на наказание западных стран, захвативших российские активы, и поощрение тех, кто играет по кремлевским правилам», — пишет FT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил изданию, что среди западных компаний есть такие, которые прекратили платить зарплаты или просто ушли с большими потерями. «Если компания не выполняет своих обязательств, естественно, она попадает в категорию „ненадежных“. С такими мы прощаемся. А что потом будет с их активами, это наше дело», — сказал он.

Опрошенные изданием бизнесмены заявили, что национализация в России неизбежна и является лишь вопросом времени, поскольку «государству нужны деньги».

С началом полномасштабного вторжения в Украину российские власти ввели ряд ограничений для иностранных компаний и бизнесменов из «недружественных стран», в список которых включены все государства, поддержавшие санкции в отношении России. Так, в частности, продажа компаниями из «недружественных стран» активов в России требует согласования правительственной комиссией. Условием согласования сделок является скидка — не менее 50% от рыночной стоимости активов, рассрочка оплаты или перечисление 10% от суммы сделки в бюджет РФ.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, предусматривающий «передачу во временное управление» активов юридических и физических лиц из «недружественных стран» в случае изъятия российских активов за рубежом. Этот документ в том числе перевел под временное управление Росимущества акции немецкой энергетической компании Uniper SE и Fortum Russia B.V. — совместного предприятия с участием финской государственной энергетической компании.

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