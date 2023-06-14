Война Четыреста семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Санкции Запада против РФ, которые в первую очередь были призваны снизить доходы российского государства, подпортили репутацию доллара как финансового инструмента: другие страны, прежде всего крупные развивающиеся экономики, теперь настороженно относятся к своей зависимости от американской валюты и, стремясь исключить для себя сценарий изоляции, реализованный в отношении РФ, все чаще переводят международные торговые отношения на альтернативные валюты.

В случае РФ главной такой альтернативой стал китайский юань. Сам Китай тоже активно идет по пути «дедолларизации» — не только в контактах с Москвой. Также попытки «отвязаться» от американской валюты предпринимают Индия, Бразилия и многие другие страны.

Почему, несмотря на эти усилия, роль доллара в международных расчетах остается высокой и насколько далеко удалось продвинуться в отказе от него России, читайте в нашем разборе.

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Возможно, вы удивитесь, но, когда говорят, что санкции против РФ подорвали доверие к доллару во всем мире, это отчасти правда Рассказываем, как идет «дедолларизация» в России и в других странах

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