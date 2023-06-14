Война Четыреста семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли три человека.
- Три человека погибли и еще трое ранены при обстрелах Краматорска и Константиновки.
- Число погибших после российского удара по Кривому Рогу выросло до 12 человек.
Санкции Запада против РФ, которые в первую очередь были призваны снизить доходы российского государства, подпортили репутацию доллара как финансового инструмента: другие страны, прежде всего крупные развивающиеся экономики, теперь настороженно относятся к своей зависимости от американской валюты и, стремясь исключить для себя сценарий изоляции, реализованный в отношении РФ, все чаще переводят международные торговые отношения на альтернативные валюты.
В случае РФ главной такой альтернативой стал китайский юань. Сам Китай тоже активно идет по пути «дедолларизации» — не только в контактах с Москвой. Также попытки «отвязаться» от американской валюты предпринимают Индия, Бразилия и многие другие страны.
Почему, несмотря на эти усилия, роль доллара в международных расчетах остается высокой и насколько далеко удалось продвинуться в отказе от него России, читайте в нашем разборе.
Одесса, 14 июня
Назначенные Россией руководители аннексированных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины предложили Центральной избирательной комиссии РФ организовать на этих территориях выборы в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, информацию подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев.
Когда именно представители аннексированных регионов обратились в комиссию, неизвестно, «Коммерсант» отмечает, что это произошло не позднее 12 июня. По словам одного из собеседников газеты, ЦИК ответит на обращения после того, как проведет консультации с Минобороны РФ (по закону на это отводят пять дней).
Эксперты прокремлевского проекта «Независимый общественный мониторинг» заявили, что все пять парламентских партий России уже объявили, что собираются участвовать в региональных и муниципальных кампаниях на аннексированных территориях.
Ракета Х-101, выпущенная 13 июня по Кривому Рогу, была произведена в России в апреле 2023 года, но при этом около 50 ее компонентов, в основном микроэлектроника, создавались за рубежом и попали в РФ обходными путями. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Владимир Зеленский в обращении по итогам 475-го дня войны призвал остановить «российский ракетный террор» на глобальном уровне.
К сожалению, Россия до сих пор имеет возможность получать критические компоненты для производства ракет, созданных компаниями из разных стран мира, в частности, компаниями из некоторых стран-партнеров. Различными путями эти компоненты затем поставляют в Россию.
Сегодня состоялась встреча представителей нашего государства с дипломатами соответствующих стран. Список компаний, поставляющих России компоненты для убийств, у всех партнеров есть. Есть этот перечень. Понимание, как русские террористы пытаются обмануть мир, тоже у всех в мире есть. И мы ждем выводов и скорых действий, которые остановят российский ракетный террор.
Украина применила санкции против всех компаний в России, производящих ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против них.
Три человека погибли в результате ракетных ударов по Краматорску и Константиновке
По данным военной администрации Донецкой области, российские военные нанесли удар по городам в Донбассе в пять утра 14 июня. Обстрелы пришлись на частный сектор.
В результате в Краматорске погибли два человека и еще двое ранены. В городе полностью разрушены по меньшей мере пять домов и повреждены еще около двух десятков.
В Константиновке погиб один житель, еще один получил ранение. Два дома разрушены, десятки повреждены.
Число погибших после российского удара по Кривому Рогу выросло до 12 человек
«Сегодня в нашем городе День траура по погибшим в результате вчерашнего террористического ракетного удара. К сожалению, жертв уже 12 — ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина. Вечная память погибшим», — сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.
В ночь на 13 июня российские военные атаковали Кривой Рог крылатыми ракетами. Три из них были уничтожены силами ПВО. Другие попали в пятиэтажный жилой дом, частное предприятие, склад, подразделение спасателей и еще один объект.
За ночь украинские силы ПВО сбили 12 воздушных целей
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 14 июня российские войска нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.
Четыре крылатые ракеты «Калибр» были выпущены по Одесской области из акватории Черного моря. Три ракеты удалось сбить, одна — попала в гражданский объект, сообщают военные.
Также с восточного побережья Азовского моря военные РФ запустили в юго-восточном направлении десять иранских ударных дронов «Shahed-136/131». Девять беспилотников сбиты.
Еще один удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 был нанесен по Донбассу из Ростовской области с четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Его последствия уточняются.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе
По меньшей мере три человека погибли и 13 человек получили ранения из-за ракетного удара по Одессе, нанесенного в ночь на 14 июня.
Российские войска ударили по Одессе четырьмя ракетами «Калибр» с корабля в Черном море, сообщили в командовании «Юг». Три из четырех ракет, выпущенных по Одессе, удалось сбить силам ПВО.
Повреждения получили бизнес-центр, жилой комплекс, учебное заведение, «Макдоналдс» и магазины в центре города. Разрушен склад торговой сети «Таврия В», там произошел пожар на площади 400 квадратных метров. По данным СМИ, погибшие люди находились на складе.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Ночью российские военные атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА типа «Shahed». Информация о последствиях этой атаки уточняется.
- За прошедшие сутки армия РФ нанесла ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и четыре иранских ударных БПЛА «Shahed» по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и по жилых домах в Кривом Роге. ВСУ уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон. Кроме того, противник нанес 39 авиационных ударов и совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
- Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошли 28 боевых столкновений.
- Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, три склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 476-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.