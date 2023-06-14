Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и 13 человек получили ранения из-за ракетного удара по Одессе, нанесенного в ночь на 14 июня, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на оперативное командование Южной группировки войск ВСУ.

Российские войска ударили по Одессе четырьмя ракетами «Калибр» с корабля в Черном море, сообщили в командовании «Юг». Три из четырех ракет, выпущенных по Одессе, удалось сбить силам ПВО, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Повреждения получили бизнес-центр, жилой комплекс, учебное заведение, «Макдоналдс» и магазины в центре города. Разрушен склад торговой сети «Таврия В», там произошел пожар на площади 400 квадратных метров. По данным СМИ, погибшие люди находились на складе.

Поисково-спасательная операция завершена, сообщили в МВД Украины.

Минобороны РФ на момент публикации не комментировало ракетный удар по Одессе.