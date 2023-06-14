Кадыров: Адам Делимханов жив и «даже не ранен»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Адам Делимханов «жив-здоров» и «даже не ранен». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку», — говорится в посте Кадырова.

По словам Кадырова, подразделениея «Ахмата» находятся на своих местах, а сам глава Чечни обсудил с Делимхановым, председателем парламента республики Магомедом Даудовым и чеченским министром по национальной политике Ахмедом Дудаевым «нынешнее положение, перераспределение сил и средств наших подразделений».

Ранее Кадыров писал, что Делимханов не выходит на связь. Он обратился к украинской разведке и попросил предоставить информацию, по какому месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы он смог найти Делимханова.

О гибели Делимханова в результате обстрела сообщал воюющий в ВСУ политолог Кирилл Сазонов. Телеканал «Звезда» утверждал, что Делимханов ранен. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, соратник Кадырова «жив и здоров».

В Кремле заявили, что с «большой тревогой» восприняли новости о возможном ранении Делимханова и выразили надежду на то, что появится уточненная информация о произошедшем.

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