Песков заявил, что в Кремле «переживают» за Адама Делимханова и ждут «уточненной информации». Были слухи, что Делимханов ранен или убит. Володин это отрицал
Источник: Радио "Маяк"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с «большой тревогой» восприняли информацию о возможном ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом он сказал журналистам на брифинге.
«Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Надеемся, что в ближайшее время появится уточненная информация о том, что произошло», — сказал Песков.
На вопрос о том, что украинские СМИ сообщали о гибели Делимханова, Песков ответил так: «Украинские СМИ постоянно распространяют фейки. Давайте дождемся реальной информации».
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