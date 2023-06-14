«Он жив и здоров». Вячеслав Володин отрицает, что Адам Делимханов ранен или убит

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутат Адам Делимханов «жив и здоров». Так он прокомментировал сообщения о том, что соратник Рамзана Кадырова ранен или убит.

О состоянии Делимханова Володин объявил перед заседанием Госдумы 14 июня. Видео опубликовало РБК.

«Вот только что разговаривали с ним. Он жив и здоров. Более того, желает здоровья и всем», — сказал Володин.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сказал агентству ТАСС, что Делимханов «живее всех живых», находится сейчас в Чечне и поехал к Кадырову. При этом в телеграм-канале Алаудинова вскоре появился пост, в котором говорится, что он снимает все подразделения, дислоцированные на марьинском направлении, и выезжает в направлении «места происшествия» с Делимхановым. Пост сопровождается множеством эмодзи.

Ранее воюющий в ВСУ политолог Кирилл Сазонов заявил, что кортеж Делимханова якобы попал под обстрел в Запорожской области, в результате депутат и еще 200 человек погибли.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что Делимханов ранен. В пресс-службе нижней палаты парламента телеграм-каналу Baza сказали, что не сообщали об этом, а все сообщения о ранении Делимханова идут «от конкретных депутатов».

В телеграм-канале Рамзана Кадырова появился пост, в котором глава Чечни заявил, что Делимханов не выходит на связь. «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — говорится в посте.

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