В России на войну с Украиной вербуют мигрантов из Кыргызстана. Заключенных «в добровольно-принудительном порядке» отправляли в ЧВК Вагнера Главное из расследования «Русской службы Би-би-си»

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину трудовых мигрантов из стран Центральной Азии начали привлекать к рытью окопов в Белгородской области и на территориях, аннексированных Россией, а также к участию в боевых действиях в Украине. Журналисты «Русской службы Би-би-си» рассказали, как на войну вербуют граждан Кыргызстана.

В России живет около миллиона мигрантов из Кыргызстана, чаще всего они работают в сфере строительства и торговли. В 2022 году в крупные киргизские города Бишкек и Ош начали приходить тела местных жителей, погибших на войне в Украине, — как профессиональных военных, заключивших контракты с Минобороны РФ, так и наемников ЧВК Вагнера.

Вербовка граждан Кыргызстана, осужденных за различные преступления в России, началась в колониях летом 2022 года, рассказал неназванный киргизский адвокат, работающий в Москве. От своих клиентов он узнал, что заключенных сперва «настойчиво просили» поехать на войну, предлагая амнистию, а с 28 сентября начали «в добровольно-принудительном порядке» записывать в ЧВК Вагнера. Родственники заключенных рассказали, что их родные прошли подготовку в тренировочном лагере, а не позднее конца сентября оказались в районе Бахмута в Донецкой области.

В январе 2023 года жители Кыргызстана начали получать первые сообщения о том, что их близкие погибли в Украине в сентябре — ноябре 2022-го. Родственники наемников рассказали, что долгое время не знали, что их близкие погибли и похоронены.

Уроженка Кыргызстана сообщила журналистам, что несколько месяцев не могла узнать о местонахождении мужа, который отбывал наказание в калужской колонии и перестал выходить на связь. В январе дядя мужа сообщил ей, что супруг женщины погиб в Бахмуте еще 24 октября. Наемник, чье имя не раскрывается, указал дядю как своего законного представителя, поэтому ЧВК Вагнера игнорировала запросы женщины о нем. В конце января предполагаемую могилу ее мужа нашли на кладбище в подмосковном поселке Фряново, но женщина до сих пор не уверена, что там похоронен именно он.

Иногда семьям погибших наемников удается забрать тела погибших из России в свою страну. Первые известные похороны наемника ЧВК, проведенные в Кыргызстане, прошли в январе, когда в Ош из Москвы доставили тело 28-летнего Аяна Алишерова, завербованного в мордовской колонии в октябре 2022 года. После сообщения о смерти мужчины его мать получила от ЧВК Вагнера 100 тысяч рублей наличными в офисе у метро «Электрозаводская» в Москве.

Власти Кыргызстана не комментировали гибель граждан своей страны на войне в Украине. В мае в Бишкеке приговорили к 10 годам лишения свободы 31-летнего местного жителя, который воевал в Украине на стороне России. Комитет национальной безопасности Кыргызстана также расследует уголовное дело из-за участия граждан страны в войне на стороне ВСУ.

Журналисты нашли шесть ранее неизвестных кладбищ, где похоронены наемники ЧВК Вагнера, — в подмосковном Фряново, под Луганском и Новосибирском, в Иркутской, Свердловской и Самарской областях. «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» вместе с командой волонтеров подтвердили личности 629 человек, захороненных там. Всего в составе ЧВК, по оценке «Би-би-си», погибли не менее 93 граждан стран Центральной Азии: 19 из Кыргызстана, 34 из Узбекистана и 40 из Таджикистана.

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