Пресс-служба президента Украины / AFP / Scanpix / LETA

Валерий Залужный вступил в должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины незадолго до полномасштабного российского вторжения — в июле 2021 года. Для самого генерала, чье имя было мало кому знакомо за пределами военных кругов, назначение стало неожиданным. Западные аналитики, прогнозировавшие начало войны, заранее отводили ему роль статиста, который вряд ли сумеет спасти Украину от полной российской оккупации. Однако после успешной обороны Киевской области, уничтожения крейсера «Москва» (флагмана Черноморского флота РФ), контрнаступления в Харьковской области и освобождения Херсона о Залужном заговорили как об экстраординарном военачальнике. Журнал Time поместил его на обложку и включил в список 100 самых влиятельных людей мира. В Украине к генералу относятся к огромным доверием, в честь него пишут песни и называют улицы, его политическим перспективам якобы завидуют даже в офисе президента — но при этом у многих военных остаются к нему вопросы. Журналисты украинской и русской служб «Би-би-си» рассказали о пути Залужного от «неудачника с неисправными джавелинами» до самого популярного военного Украины (версии на украинском и русском языках). Сам он отказал изданию в интервью. «Медуза» пересказывает этот материал.

Валерий Залужный родился в 1973 году в семье потомственного военного в городе Новоград-Волынский Житомирской области (ныне Звягель). Там он окончил девять классов средней школы, а также четыре года проучился в машиностроительном техникуме. После этого он полностью посвятил себя военному делу. В 1997 году с отличием окончил Одесский институт сухопутных войск, спустя десять лет - Национальную академию обороны Украины. Сначала он проходил подготовку на оперативно-тактическом уровне, а затем обучался на оперативно-стратегическом факультете. В обоих случаях завершил обучение с золотой медалью. Он прошел службу от командира взвода до командира 51-й бригады ВСУ.

В 2014 году Залужного назначили заместителем командира сектора С, создававшегося на севере Донецкой и западе Луганской областей. Там он впервые столкнулся с необходимостью реформ в украинской армии. За ним закрепился позывной «Волонтер». Военные говорят, что Залужный постоянно «разруливал» проблемные ситуации и непосредственно помогал с обеспечением бойцов на фронте. В 2017 году он получил генеральские погоны, а на следующий год стал первым заместителем командующего Объединенными силами — группировкой, ведущей боевые действия в Донбассе.

Широко известен случай на военных учениях 2020 года в Николаевской области, которыми командовал Залужный. На них лично присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Военные должны были протестировать подаренный США противотанковый комплекс Javelin, но во время демонстрации ракета из него так и не вылетела. Залужный считал, что с тех пор его запомнили в офисе президента как «неудачника с неисправными джавелинами». Он говорил, что не понимает, почему его в итоге назначили на должность главкома ВСУ.

Как Залужный готовился к войне — и что делал в первые ее дни

Сотрудники украинского Генштаба в разговорах с «Би-би-си» утверждают, что командование ВСУ перешло на круглосуточный режим работы задолго до начала большой войны, при этом стараясь сохранить все приготовления в тайне.

Как писал The New Yorker, Залужный скрывал подготовку армии даже от Зеленского и американских союзников. Военного атташе посольства США в Киеве пригласили на совещание в Генштаб только в феврале 2022 года, показав распечатанный на одном листе эскиз украинских позиций и схем обороны. Ему не позволили скопировать план, который, как потом оказалось, все равно утаивал весь размах приготовлений.

Накануне войны Зеленский встречался с богатейшими бизнесменами страны. Как писала «Украинская правда», многих участников встречи успокоил тогда именно уверенный и жесткий доклад Залужного.

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«Страха в его глазах не было, была максимальная концентрация и сосредоточенность. Он постоянно созванивался с командующими, спрашивал о ситуации на разных участках», — рассказала «Би-би-си» бывшая советница главнокомандующего ВСУ Людмила Долгоновская о первом дне войны в штабе командования, развернутом в бункере недалеко от Генштаба.

Сам Залужный в интервью Economist говорил, что с начала войны уволил десять генералов, потому что они не справлялись с поставленными задачами. Еще один застрелился. Кто эти люди, в Генштабе не разглашают. Источники «Би-би-си» на условиях анонимности сказали, что в ситуации с суицидом речь шла не об измене, а скорее о тяжелом психологическом состоянии человека.

Сейчас Залужный — в целях безопасности — постоянно меняет свое местонахождение. Его знакомые говорят, что его рабочий день начинается на рассвете и заканчивается ночью, а выходных у него нет. «Я удивляюсь, как и когда он отдыхает. После полномасштабного вторжения он работает практически 24 часа в сутки. Как такового плана рабочего дня нет. Это постоянная боевая обстановка или планирование мероприятий», — сказал журналистам полковник и блогер Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц», работающий с главнокомандующим.

Почему Залужный добился успеха

Одно из важнейших обстоятельств — Залужный ни одного дня не провел в советской армии, пишет «Би-би-си». Собеседники издания называют его представителем нового поколения украинских генералов, а его стиль управления — скорее западным, что подразумевает делегирование полномочий на более низкие уровни командования, и это повышает эффективность работы всей армии.

«Залужный — харизматичный, он обладает стратегическим видением, а главное — у него есть характер, — сказал журналистам американский военный аналитик Майкл Кофман. — [Американский генерал Норман] Шварцкопф когда-то сказал, что лидерство — это мощное сочетание стратегии и характера. Но если вам нужно выбрать что-нибудь одно, выбирайте характер. Я думаю, что Украина под руководством Залужного показала общую успешную стратегию, а он сам продемонстрировал сильный характер».

Также авторы материала заостряют внимание на отношении Залужного к российским военным. Главком ВСУ недвусмысленно заявлял, что «русских и любых других врагов нужно убивать». При этом в интервью журналу Time военачальник комплиментарно отозвался о главе Генштаба РФ Валерии Герасимове, назвав его «умнейшим из людей». «Я вырос на русской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России», — говорил он.

Знакомые из окружения главкома сказали «Би-би-си», что высказывания о Герасимове, возможно, на самом деле являются проявлением своеобразного чувства юмора генерала.

Однако теперь фамилию Залужного стали упоминать вслух в стенах Военной академии российского Генштаба — не только в дискуссиях между преподавателями, но и «в учебном процессе», говорит источник журналистов в военном вузе. До выхода интервью Time главком ВСУ считался там кем-то вроде лорда Волан-де-Морта, которого «нельзя называть». «Я думаю, вы понимаете, что похвала от врага более ценна, чем от друга, а «уважают даже враги» — это настоящее признание, ведь сами себя мы хвалим и так», — сказал собеседник «Би-би-си».

То самое интервью журналистам Time

Главком ВСУ Валерий Залужный на обложке Time. Вот что генерал рассказал журналу о себе и о войне — коротко Он считал начальника российского Генштаба «умнейшим из людей»

То самое интервью журналистам Time

Главком ВСУ Валерий Залужный на обложке Time. Вот что генерал рассказал журналу о себе и о войне — коротко Он считал начальника российского Генштаба «умнейшим из людей»

Какие ошибки совершает Залужный

Конструктивная критика действий Залужного — большая редкость, его репутация чрезвычайно эффективного военачальника зачастую прикрывает возможные ошибки, пишут авторы материала.

Так, прошлогоднее отступление ВСУ из Северодонецка и Лисичанска объясняли в странах Запада желанием украинского командования сохранить жизни военнослужащих. А упорное сопротивление в Бахмуте, где погибли многие бойцы ВСУ, эксперты, в чьих глазах Залужный априори не может ошибаться, называли оправданной тактикой.

В Украине тоже не принято ставить под сомнение решения «железного генерала», как называют Залужного. Но в разговорах не под запись военные из структур Генштаба сказали «Би-би-си», что в послевоенном будущем украинское общество будет требовать ответов на непростые вопросы, связанные, прежде всего, с подготовкой к вторжению и военными операциями начального периода большой войны.

«Как к военачальнику к Залужному есть вопросы… Многое тогда происходило благодаря решительности командиров на местах. Сам он не так решителен», — заявил журналистам на условиях анонимности один из офицеров украинского Генштаба.

Несмотря на это, у Залужного скорее сложился имидж «человечного генерала». Собеседники издания рассказывают, что главком имеет сотни контактов на всех ступенях военной иерархии и на всех участках фронта и якобы может запросто позвонить на мобильный телефон даже простому солдату — чтобы расспросить о положении дел на конкретном участке или просто поздравить с днем рождения.

«Если раньше фамилию главнокомандующего в солдатских массах могли и не знать, то Залужного знают точно. Он в роли первого после Бога, в хорошем смысле. Из разряда: «Да к кому уже только не обращался, разве еще Залужному не писал» или: «Я что, Залужный, откуда я знаю, когда ротация?», — сказал «Би-би-си» боец одной из фронтовых бригад ВСУ.

Как Залужный реагировал на слухи о его ранении

В мае российские пропагандисты активно распространяли в телеграм-каналах информацию о «серьезном ранении» Залужного. Анатолий Штефан говорит, что главком наблюдал за развитием этого сюжета с юмором и никак не собирался реагировать на фейки. Но когда кремлевские «военкоры» написали, что Залужный перенес тяжелую операцию на мозге с трепанацией черепа, а директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин публично заявил, что «Россия получает информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ, но не будет разглашать что-либо», Штефан предложил генералу записать видео, поскольку волноваться начали уже и сами украинцы.

«Записали мы это видео и подумали, что [россияне] сейчас скажут: вот он сидит, значит, ранен. Поэтому мы сразу же записали второе видео, где он держит селфи-камеру и, улыбаясь, говорит, что все хорошо, — рассказал Штефан. — Залужный всегда смеется над такими историями. Мы привыкли, что разное о нем говорят. Но мы здесь дождались пика маразма от российской пропаганды».

Есть ли у Залужного политические перспективы

Политтехнолог Сергей Гайдай называет три составляющие популярности Залужного среди украинцев. Во-первых, это ресурс его должности, в которой будет популярен любой человек, пока ВСУ успешно выполняют свои задачи. Но на главкома играет и его естественная обаятельность, делающая его совершенно нетипичным военачальником. Также в его пользу играет абсолютно уместная, дозированная публичность, считает Гайдай.

«Показатели положительного отношения, доверия к Залужному максимальны, тотальны. Они точно в районе 90% — как и показатели веры в нашу победу или доверия к ВСУ. В этом плане Залужный стоит рядом с Зеленским — они имеют схожие показатели. Все остальные — и политики, и общественные деятели — обладают гораздо более низкими показатели доверия или удовлетворенности их действиями», — говорит «Би-би-си» социолог Алексей Антипович.

Источники издания утверждают, что в закрытых соцопросах, проводящихся в Украине, уже на протяжении нескольких месяцев фигурирует гипотетическая «партия Залужного». Если бы выборы состоялись в ближайшее время, такая партия показала бы второй результат после президентской «Слуги народа», говорят собеседники «Би-би-си».

Среди украинских журналистов ходят слухи, что офис Зеленского якобы дал указание лишний раз не допускать главнокомандующего ВСУ в эфир «национального телемарафона». «Я глубоко сомневаюсь, что у Зеленского есть время на любую подобную ревность. Он на 102% погружен в вопросы войны, в переговоры о предоставлении Украине западного оружия, а не сидит и оценивает какие-то рейтинги, — заявил «Би-би-си» источник в окружении президента Украины. — Вопрос с отставкой Залужного тоже не рассматривается: есть определенная вертикаль, она стабилизировалась, в каких-либо изменениях нет смысла».

Социологи и политологи давно прогнозируют, что в послевоенной Украине может возникнуть запрос на новую политическую силу или лидера из военной среды — и Залужный как раз может стать такой фигурой.

Но социолог Алексей Антипович советует не делать преждевременных выводов. «Во-первых, нужно еще дождаться, как будет выглядеть победа Украины и какой ценой она будет достигнута. Во-вторых, сохранится ли после победы стопроцентное доверие к ВСУ? Наверное, нет, — говорит он. — Потому что, объективно говоря, в нашей армии есть и проблемы, и коррупция, и другие не очень приятные вещи. Как только война дойдет до завершения — все это выйдет на явь, и показатели Залужного, Зеленского, волонтеров, ВСУ выровняются, и у нас будут гораздо более спокойные цифры».

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