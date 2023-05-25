Украинский военный опубликовал видео с Валерием Залужным. РИА Новости утверждало, что главком ВСУ тяжело ранен

Украинский офицер и блогер Анатолий Штефан (известный под позывным «Штирлиц») опубликовал видеозапись с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Штефан утверждает, что видео снято 25 мая.

«В течение мая мы наблюдали фееричные, фантастические истории от рашн-пропаганды, а также различные конспирологические версии от так называемых экспертов. Но сегодня я хочу раскрыть страшную тайну про главнокомандующего ВСУ», — говорит Штефан, после чего камера переходит на улыбающегося Залужного.

24 мая РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщило, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара. Тогда же агентство заявило, что главнокомандующий ВСУ якобы перенес трепанацию черепа и, вероятно, больше не сможет выполнять свою работу.

Украина информацию российских СМИ о ранении Залужного отрицала. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в тот же день написал, что Залужный принял участие в заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

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