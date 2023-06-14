Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай участвовал в переговорах России и Украины, а сейчас учится в Китае

Александр Лукашенко заявил, что его 18-летний сын Николай участвовал в организации переговоров между Россией и Украиной весной прошлого года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам Лукашенко, его сын помог организовать телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как именно это происходило, Лукашенко не уточнил.

Лукашенко также утверждает, что во время переговоров в Стамбуле весной прошлого года Москва и Киев якобы обсуждали условия .

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», — рассказал Лукашенко (цитата по агентству «Белта»). Москва и Киев эту информацию пока не комментировали.

Лукашенко рассказал, что сейчас его сын Николай учится в Китае, в Пекинском университете, но по-прежнему «подталкивает к организации переговоров» между Москвой и Киевом.

«Говорю: я понимаю, но ты еще не все понимаешь», — заявил Лукашенко.

Издание «Зеркало» писало, что летом 2022 года Николай Лукашенко поступил на биофак Белорусского государственного университета. Официально эта информация не подтверждалась, в списках на зачисление Лукашенко-младшего тоже не было. По словам собеседников «Зеркала», на биологическом факультете собрали отдельную группу талантливых выпускников, в которую входит Николай. Один из собеседников издания утверждал, что с августа 2022 года охрана факультета усилилась. Например, на факультете можно было встретить людей в гражданском, которые просто по одному сидят на первом этаже здания. Источник предполагал, что это охрана.

В сентябре 2020 года «Комсомольская правда» писала, что Николай Лукашенко будет учиться в Москве, предположительно, в гимназии при МГУ. В вузе тогда говорили, что сын Лукашенко там не учится.

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