«КП»: Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией

Младший сын Александра Лукашенко, 16-летний Николай Лукашенко, будет учиться в Москве, предположительно, в гимназии при МГУ, сообщает «Комсомольская правда». Об этом изданию рассказал ученый, бывший глава академии наук Беларуси Александр Войтович, сославшийся на знакомых в сфере образования.

В секретариате гимназии при МГУ сообщили РИА Новости, что Николай Лукашенко там не учится.

В конце августа стало известно, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, куда поступил после девятого класса. О том, что младший сын Лукашенко продолжит учебу в одной из престижных школ Москвы, 1 сентября сообщил актер Станислав Садальский, сославшийся на неназванный источник.

Бывший сотрудник КГБ (белорусского или советского, непонятно) сообщил «КП» на условиях анонимности, что на первое время Николай Лукашенко поселился в белорусском посольстве в Москве. Он будет учиться под вымышленной фамилией и пока не будет ходить в учебное заведение.

Бывший сотрудник КГБ предположил, что сын Лукашенко может продолжить учебу в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, если сдаст экстерном экзамены за 11 класс. Ректор этого вуза Владимир Трухачев сообщил, что не знает о том, что Николай Лукашенко сдает экзамены в академию. «Мне передавали, что он хотел бы у нас учиться. Но, возможно, это вопрос не сегодняшний, а будущего», — сказал ректор.

В начале сентября в соцсетях появились сообщения о том, что Николай Лукашенко поступил в частную школу «Президент» в подмосковной Жуковке, но в самом учебном заведении это отрицают: «Это неверная информация. У нас нет такого ребенка».

23 августа пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала видео с его сыном Николаем в военной экипировке и автоматом Калашникова в руках. В таком виде Николай сопровождал отца, который также держал в руках оружие. Видео распространили вскоре после очередной масштабной акции протеста, прошедшей в Минске.