«Папа может». «Вечерний Ургант» открыл новый сезон пародией на Лукашенко с автоматом

Программа «Вечерний Ургант» 4 сентября открыла новый сезон пародией на самое, пожалуй, знаменитое видео последних недель — кадры с Александром Лукашенко с автоматом.

В роли Лукашенко выступил сам Ургант. Сына Лукашенко — Николая — изобразил соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев.

О Белоруссии, суде над Михаилом Ефремовым и внутреннем туризме. Вечерний Ургант. 04.09.2020 Вечерний Ургант

Ургант произносит те же слова, что и Лукашенко на том самом видео. В частности, он говорит про «крыс» (так Лукашенко называл участников акций протеста), называет зрителей «красавцами» (так Лукашенко обращался к сотрудникам правоохранительных органов), а из зала ведущему отвечают «Мы с вами до конца» (так Лукашенко отвечали бойцы спецназа).

«Мы разыграли для вас фрагмент замечательного стихотворения Михаила Танича «Папа может, папа может все, что угодно», — говорит Ургант в конце репризы.

Неповторимый оригинал

Лукашенко позирует с автоматом в руках Meduza