Что белорусы подарили Лукашенко на день рождения: пару похоронных венков, гроб для диктатуры и кабачок

30 августа по всей Беларуси продолжаются протесты, на которых демонстранты призывают Александра Лукашенко уйти в отставку и требуют провести новые справедливые выборы. В этот же день Лукашенко отмечает день рождения — сегодня ему исполнилось 66 лет. Протестующие не забыли о дате и захватили с собой на улицы подарки «для Саши»: кто-то принес овощи, кто-то — поделки, а кто-то — вещи помрачнее. Показываем самые памятные подарки.

Тыквы

Автозак своими руками

Похоронные венки

Трибунал

Кабачок

Свержение

Гроб для диктатуры и огромный таракан!

Но, кажется, на самом деле подарков не будет ((