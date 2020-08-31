шапито
Лукашенко опять надел бронежилет и достал автомат. В таком виде — только на постеры кинобоевиков и видеоигр
Источник: Meduza
Александр Лукашенко вновь схватился за оружие — по крайней мере, 30 августа его снимок в бронежилете и с автоматом в руках выложили в телеграм-канале «Пул первого».
Фотография, сделанная на фоне Дворца Независимости в день 66-летия Лукашенко, и без всякого фотошопа напоминает то ли постер кинобоевика, то ли обложку видеоигры. А уж с фотожабами и вовсе получается просто идеально.