Александр Лукашенко вновь схватился за оружие — по крайней мере, 30 августа его снимок в бронежилете и с автоматом в руках выложили в телеграм-канале «Пул первого».

Фотография, сделанная на фоне Дворца Независимости в день 66-летия Лукашенко, и без всякого фотошопа напоминает то ли постер кинобоевика, то ли обложку видеоигры. А уж с фотожабами и вовсе получается просто идеально.

«Я — легенда»

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