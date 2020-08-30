Белорусы пришли к резиденции Лукашенко с обидными подарками. К демонстрантам вышел его помощник 22-й день протестов в Беларуси. Главное

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В Минске и других городах Беларуси прошли акции протеста. По оценкам журналистов, в минском марше приняли участие десятки тысяч человек. По оценке «Нашей Нивы» это были сотни тысяч. Кроме Минска акции прошли в Бресте, Могилеве, Витебске, Гомеле, Бобруйске и других городах. Демонстранты, как и во время предыдущих митингов, требовали отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов на пост президента страны.

Главные площади Минска перекрыли еще до начала шествия. Протестующие по плану собирались у станций метро и двигались к центру, однако основные площади — Независимости, Победы, Октябрьскую и площадь у стелы «Минск — город-герой» — перекрыли сразу. Также на время акции перекрыли все центральные станции метро. В итоге основной поток людей шел сначала по проспекту Независимости, где произошло несколько задержаний, затем — по проспекту Победителей в сторону площади Государственного флага. У Дворца Независимости колонна уперлась в оцепление из силовиков.

Всего в Минске задержали 140 человек 30 августа, по оценкам МВД Беларуси. Люди в штатском задерживали протестующих у здания КГБ. Также протестующих обвинили в нападении на служебный автомобиль милиции — пресс-служба МВД заявила, что «толпа людей» разбила лобовое стекло и повредила боковые части машины — задержали трех человек.

Основные мобильные операторы замедлили интернет «по распоряжению госорганов». С 15 часов начались перебои в работе мобильного интернета у основных операторов — МТС, Life и A1, сайты грузились по несколько минут. Через несколько часов работу мобильного интернета восстановили.

Протесты прошли в день рождения Александра Лукашенко. 30 августа ему исполнилось 66 лет. Его поздравил Путин. Демонстранты поздравили Лукашенко «с днем свержения» и принесли ко Дворцу Независимости свои подарки — огромного картонного таракана, гроб для диктатуры и другие вещи. Один из слоганов этого дня — «Мы на день рождения!» — протестующие кричали у оцепления возле Дворца Независимости.

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Журналистам рекомендовали держаться на расстоянии от милиции и демонстрантов. Об этом им сообщили в МВД. «В целях собственной безопасности» журналистам посоветовали не приближаться к милиции и протестующим более чем на 100 метров. В Минске был задержан корреспондент ТАСС Иван Колыганов, однако через несколько часов его отпустили.

Протестующие дошли до резиденции Лукашенко в Дворце Независимости, однако уперлись в оцепление. Здесь среди демонстрантов были представители Координационного совета оппозиции — Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова. Колесникова просила силовиков позвать руководителя или пропустить ее для переговоров. Ее не пропустили. Через несколько часов в Минске начался дождь — и большая часть протестующих ушла домой, оцепление тоже сняли.

К протестующим вышел помощник Лукашенко Николай Латышенок. Он заявил, что протесты незаконны, выборы прошли честно, переговоров властей с оппозицией не будет (только с инициативными группами), власть готовит конституционную реформу, а координационный совет необходимо «отправить в Европу».

Где был Лукашенко, неясно. Пресс-секретарь Лукашенко прислала журналистам фотографию, на которой он с автоматом идет возле Дворца Независимости. В телеграм-канале «Пул первого» уточнили, что снимок сделан в 16:00, когда протестующие уже дошли до оцепления у Дворца Независимости. Однако «Радио Свобода» считает, что протестующих у резиденции в это время еще не было. А когда они пришли, человека в такой одежде они не видели.

Лукашенко и Путин должны встретиться в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал пресс-службы Лукашенко «Пул первого». Встреча пройдет «в ближайшие недели», уточнили в Кремле.

Наталья Гредина