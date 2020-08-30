К протестующим в Минске вышел помощник Лукашенко

К участникам «Марша мира и независимости» в Минске вышел помощник Александра Лукашенко Николай Латышенок, сообщает Tut.by.

Латышенок пришел на площадь Государственного флага, где, как пишет издание, остались несколько сотен человек. Площадь находится рядом с Дворцом независимости, куда около часа назад пришли десятки тысяч человек, но затем начали расходиться из-за дождя.

«[Латышенок] сказал, что верит, что выборы были честными, все сделано по Конституции», — передает Tut.by.

В разговоре с РИА Новости Латышенок объяснил жесткий разгон митингов 9-12 августа тем, что «протестующие строили баррикады». Одна из участниц акции спросила чиновника, нормально ли «пять ОМОНовцев на одного человека», пишет Tut.by. «Нормально», — ответил тот (цитата по Tut.by).

Отвечая на вопрос агентства, где был Лукашенко, когда к Дворцу независимости пришли люди, помощник белорусского президента сказал, что тот был в здании. Ранее пресс-секретарь Лукашенко в ответ на этот вопрос прислал РИА Новости его фотографию с автоматом.

В Минске на «Марш мира и независимости» 30 августа вышли десятки тысяч человек. В центр города пригнали автозаки и водометы, ОМОН в начале акции заблокировал часть протестующих на проспекте Независимости, милиция призывала людей разойтись.

Протестующие дошли до Дворца независимости (резиденция президента Белоруссии), а затем разошлись, когда начался дождь. Около семи вечера оцепление у резиденции сняли, передает «Интерфакс». МВД Белоруссии в это же время сообщило о 140 задержанных на марше.