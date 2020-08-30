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«Цой жив, Лукашенко — лжив»
Вот так выглядят протесты в Беларуси в день рождения Александра Лукашенко
1 минута
14:57, 30 августа 2020
30 августа в Минске и других городах Беларуси проходит очередная воскресная акция. Десятки тысяч протестующих требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов на пост президента страны. Этот марш проходит в день рождения Лукашенко. Поэтому демонстранты прошли маршем по проспекту Независимости и вышли к Дворцу Независимости с лозунгом «Мы на День рождения!». Площадь Независимости была заранее оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. По данным МВД, задержаны не менее 125 человек.
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