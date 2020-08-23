23 августа в Минске прошла новая акция с требованием отставки Александра Лукашенко. По оценке «Медузы», в ней приняли участие около 150 тысяч человек. Вечером, когда протестующие уже расходились, пресс-служба Лукашенко показала несколько видео о том, что он делал во время протестов: пролетел на вертолете над Минском и сравнил участников акции с крысами, прошелся возле рабочей резиденции с автоматом в руках (в сопровождении младшего сына Николая в военной экипировке), поблагодарил силовиков и назвал их красавцами.

Подписывайтесь на наш Youtube