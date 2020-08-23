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Возможно, вы пропустили главное видео этого дня: Лукашенко с автоматом летит на вертолете в свою резиденцию, рядом с ним — сын Николай в полной экипировке
2 минуты
20:01, 23 августа 2020
23 августа в Минске прошла новая акция с требованием отставки Александра Лукашенко. По оценке «Медузы», в ней приняли участие около 150 тысяч человек. Вечером, когда протестующие уже расходились, пресс-служба Лукашенко показала несколько видео о том, что он делал во время протестов: пролетел на вертолете над Минском и сравнил участников акции с крысами, прошелся возле рабочей резиденции с автоматом в руках (в сопровождении младшего сына Николая в военной экипировке), поблагодарил силовиков и назвал их красавцами.
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