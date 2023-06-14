Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера не будет подписывать контракт с Минобороны. Путин говорил, что ЧВК должны это сделать

ЧВК Вагнера не будет подписывать контракт с Минобороны России. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

По словам Пригожина, когда «Родина попала в беду» и была нужна помощь ЧВК Вагнера, президент России пообещал им «все социальные гарантии».

«Я готов обеспечивать бойцов ЧВК „Вагнер“, но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. Поэтому когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК „Вагнер“ не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Он также выразил надежду, что Госдума и Владимир Путин «найдут компромиссное решение», при котором наемники ЧВК Вагнера получат социальные гарантии и документы как участники боевых действий.

«У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с министерством обороны? Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт?» — заявил Пригожин. Он добавил, что Минобороны — «важный государственный орган, важная структура», но «если она приватизирована группой частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении».

13 июня во время встречи с «военкорами» Владимир Путин заявил о необходимости привести статус ЧВК и добровольческих отрядов в соответствие со «здравым смыслом, сложившейся практикой и законом», поэтому они должны будут заключить контракты с Минобороны РФ. «Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии [для наемников], потому что если нет контракта с государством, нет контракта с Минобороны, то и не возникает правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и сделать как можно быстрее», — говорил Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее подписал приказ, согласно которому, все российские добровольческие формирования должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны. Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера делать этого не будет.

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