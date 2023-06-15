На сайте Олега Дерипаски появилась статья, что фонд бизнесмена «принял под свое крыло» 350 детей из Бахмута. Затем она пропала

На сайте российского миллиардера Олега Дерипаски появился материал о том, что фонд бизнесмена «Вольное дело» «взял шефство» над детьми, которых вывезли из Бахмута Донецкой области Украины. Внимание на публикацию, подлинность которой не подтверждена, обратил журналист Александр Невзоров. Сейчас материал не доступен на сайте Дерипаски, но остался в веб-архиве.

Статья под заголовком «Фонд Олега Дерипаски принимает под свое крыло 350 детей из разрушенного » появилась на сайте миллиардера 13 июня. В публикации утверждалось, что фонд Дерипаски решил помочь более 350 детям, которых из Бахмута отправили в летние лагеря в аннексированном Россией Крыму. Затем, следует из заметки, детей планируют перевезти в Усть-Лабинский район Краснодарского края, где вырос Дерипаска.

Фонд намерен предоставить детям продукты и материальную помощь «во время отдыха в Крыму и далее по месту содержания до распределения в семьи на территории РФ». Фонд пообещал опубликовать на своем сайте полный список детей и заявил, что «в дальнейшем родители или законные опекуны смогут воссоединиться с ними на территории РФ».

В публикации утверждалось, что многие дети «находятся в тяжелом состоянии и боятся даже просто говорить на русском языке», из более чем 350 детей только 70 «признаны психически здоровым», у некоторых выявили травмы. Детям пообещали курс восстанавливающей терапии.

В публикации фонда отмечалось, что всего в Крыму находятся около двух тысяч детей из аннексированных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Олег Дерипаска и представители фонда «Вольное дело» на момент публикации новости не комментировали случившееся.

Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По версии суда, Путин и Львова-Белова лично ответствены за принудительную депортацию детей с аннексированных украинских территорий в Россию.

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