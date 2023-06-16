Потери России в Бахмуте и Угледаре в начале 2023 года оказались выше потерь в первые недели войны

Подтвержденные потери российских сил во время боевых действий в Бахмуте и Угледаре Донецкой области в первые пять недель 2023 года превысили потери, которые Россия понесла в первые пять недель полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на данные, собранные по открытым источникам вместе с «Русской службой Би-би-си» и волонтерами.

Согласно этой оценке, с 5 января по 8 февраля 2023 года в Украине погибли 2504 человека, а в первые недели вторжения, с 24 февраля по 30 марта 2022 года, погибли 2175 человек.

В начале вторжения Россия вела наступление на нескольких направлениях, а в первые недели 2023 года — в основном в Бахмуте и Угледаре.

Самые массовые потери, согласно подсчету журналистов, Россия понесла во вторую неделю войны, с 3 по 9 марта 2022 года, когда погибли 599 человек. Во время боев в Бахмуте и Угледаре российские силы несли сопоставимые потери — так, с 26 января по 1 февраля 2023 года погиб 541 человек, а со 2 по 8 февраля — 559 человек.

Как отмечает «Медиазона», данные за 2023 год неполные, поскольку о многих потерях становится известно с задержкой. «Подтвержденные потери как за январь 2023, так и за другие месяцы этого года вырастут в ближайшее время», — отмечает издание.

С 24 февраля 2022 года по 12 июня 2023 года, по подсчетам журналистов, подтверждена гибель 25 528 россиян, участвовавших во вторжении в Украину, но реальные потери значительно выше.

В декабре 2022 года Россия начала широкое наступление на нескольких направлениях в Донбассе, но потерпели неудачу на ряде из них. В январе 2023 года силы РФ начали наступление на Угледар, захватили несколько ближайших населенных пунктов, но в феврале с большими потерями отошли.

В битве за Бахмут участвовали наемники , в том числе бывшие заключенные, которых завербовали в российских колониях для участия в войне в Украине. В конце мая 2023 года бойцы ЧВК захватили Бахмут и покинули город, уступив место регулярным частям.

В Минобороны Великобритании считают, что с мая 2022 года в Бахмуте погибли или получили ранение более 60 тысяч россиян. По данным США, с декабря 2022 года по май 20223 в Бахмуте погибли около 10 тысяч наемников ЧВК Вагнера.

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