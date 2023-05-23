Sergei Ilnitsky / EPA / Scanpix / LETA

Эксперты Британского института оборонных исследований (RUSI) представили подробный доклад о состоянии российской армии спустя год после начала полномасштабной войны с Украиной. Среди прочего авторы доклада пришли к выводу, что широко распространившиеся мнение о слабости армии РФ и некомпетентности российских военных не в полной мере соответствует действительности. В частности, эксперты отметили, что российским вооруженным силам удалось адаптировать свою тактику под актуальные задачи, а также исправить многие недостатки, которые наиболее явно проявлялись в первые месяцы полномасштабного вторжения. Вот главное из доклада RUSI.

Пехота

В начале вторжения российские военные действовали в составе батальонных тактических групп (БТГ) — самостоятельных общевойсковых подразделений численностью менее тысячи человек, включающих в том числе мотопехоту, танки, артиллерию и средства ПВО. Как пишут авторы доклада, из-за нехватки личного состава и слаженности в действиях частей БТГ российскому командованию пришлось отказаться от развертывания единых батальонных тактических групп. Вместо этого военное руководство начало использовать пехоту, формируя из нее четыре типа подразделений: линейные, штурмовые, «одноразовые» и специализированные.

Линейная пехота зачастую используется для поддержки и обороны, штурмовые подразделения — для наступательных операций. Специализированные подразделения, пишет RUSI, формируются из пехоты, бойцов ВДВ, профессиональных наемников ЧВК Вагнера и спецназа. Они используются в том числе для создания наблюдательных и снайперских постов в непосредственной близости от позиций ВСУ.

«Одноразовая» пехота, преимущественно состоящая из российских заключенных и мобилизованных, а также призывников из аннексированных ДНР и ЛНР, используется для прощупывания позиций ВСУ, а также навязывания украинским военным непрерывного боя. Как пишут авторы доклада, «одноразовая» пехота зачастую действует небольшими группами до пяти человек и придерживается тактики «человеческих волн» — на место разбитого подразделения быстро приходит другое.

Инженерные войска

Инженерные подразделения, как пишет RUSI, оказались одними из самых эффективных родов войск в армии России. В частности, авторы доклада отмечают не только скорость создания оборонительных сооружений, но и комплексную организацию смешанных (из противопехотных и противотанковых мин) минных полей, в которых не прослеживается очевидной схемы размещения взрывных устройств.

Артиллерия

Артиллерия была и остается основой российской армии, пишут эксперты RUSI. Однако за год полномасштабной войны методы ее использования значительно изменились. В частности, если в начале вторжения артиллерийские батареи были прикреплены к БТГ, то к лету 2022 года их объединили в артиллерийские тактические группы, подчиняющиеся единому командованию.

Кроме того, российская артиллерия начала активнее использовать беспилотники для разведки, что позволило эффективнее расходовать боеприпасы, а также повысило способность артиллерии вести огонь с разнесенных позиций (чтобы избежать скученности, при которой позиция всей батареи может быть поражена одним залпом противника). Помимо этого, отмечают авторы доклада, российская артиллерия перестала окапываться и стала более мобильной.

Бронетехника

С начала вторжения российская армия также изменила свою тактику в использовании бронетехники. К примеру, если ранее танки могли применять для прорыва на определенном участке фронта, то теперь они, как правило, выполняют функции поддержки пехоты. В частности, российские военные используют танки для стрельбы с закрытых позиций (то есть как эрзац гаубиц — стрельба ведется не прямой наводкой) наравне с артиллерией. Например, танки, более мобильные и защищенные, чем гаубицы, используются в тех местах, где не хватает средств ПВО для прикрытия логистических путей и обеспечения снабжения большого количества орудий боеприпасами. При этом, отмечают авторы доклада, из-за небольшого угла возвышения пушек танки не могут быть настолько же эффективными, как артиллерийские орудия при стрельбе с закрытых позиций.

Российские военные также используют танки в качестве средства поддержки пехоты, поскольку они могут действовать в непосредственной близости от линии соприкосновения, а улучшенная оптика позволяет им обнаруживать и уничтожать огневые точки противника.

Кроме того, Россия использует танки для проведения рейдов. Как поясняют авторы доклада, из-за постоянного давления, которое российская пехота оказывает на украинские позиции, ВСУ приходится проводить регулярную ротацию войск. В свою очередь российские военные, получая информацию о ротации, направляют танки в указанный сектор, где наносят быстрый удар по войскам противника в момент наибольшей уязвимости из-за смены позиций.

Эксперты RUSI отмечают, что хотя в социальных сетях высмеяли факт использования Россией устаревших танков T-62 и T-55, в российской армии они могут выполнять функции, возлагаемые на боевые машины пехоты. И в этом отношении устаревшие танки могут быть даже эффективнее машин, непосредственно предназначенных для этих целей, считают аналитики. В Бахмуте российские силы использовали танки непосредственно в черте города, и в этом случае применение старых танков оказалось даже предпочтительнее, поскольку городская среда не дает более современным машинам достаточного тактического преимущества, чтобы оправдать их потерю.

Авторы доклада отмечают, что российские военные провели ряд модификаций танков, что повысило их живучесть и сделало менее уязвимыми для некоторых противотанковых систем.

Средства радиоэлектронной борьбы

По данным RUSI, Россия смогла усовершенствовать свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В настоящий момент российские военные используют примерно по одной крупной системе РЭБ на каждые 10 километров фронта. Эти системы преимущественно ориентированы на поражение БПЛА, в результате чего ВСУ теряют около 10 тысяч беспилотников в месяц, пишет RUSI со ссылкой на слова нескольких украинских военных. Также эксперты отмечают, что россияне, по-видимому, научились взламывать в режиме реального времени шифрование раций Motorola, которые активно используют ВСУ.

Средства противовоздушной обороны

С начала вторжения российские военные изменили способы использования средств ПВО, которые первоначально были сильно рассредоточены. Как пишет RUSI, в этих условиях российские системы ПВО оказались уязвимы для комплексных атак с использованием противорадиолокационных ракет (поставлены Украине НАТО и адаптированы к применению с украинских самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-24) и средств РЭБ. После появления на фронте американских РСЗО HIMARS выяснилось, что рассредоточенные системы ПВО не способны перехватывать залп этих ракет (GMLRS).

По данным экспертов, с осени 2022 года россияне начали размещать свои средства ПВО вокруг ключевых узлов тылового обеспечения и оперативного командования. Кроме того, российские военные стали использовать системы ПВО вместе с различными радарами, что в совокупности повысило общую эффективность систем и позволило им отражать по крайней мере часть ударов GMLRS.

Авиация

Сфера применения российской авиации остается ограниченной на протяжении всей войны из-за украинских средств ПВО. Тем не менее, за год войны воздушно-космические силы РФ отчасти адаптировались к существующим ограничениям. В частности, российские военные приспособились к дефициту боеприпасов, поэтому авиационным ударам предшествуют атаки беспилотников, выявляющие слабые места украинской ПВО, что позволяет проводить обстрел с меньшим риском перехвата. Кроме того, россияне начали активнее использовать модифицированные модулем планирования и коррекции (УМПК) авиабомбы ФАБ-500. Россия располагает большими их запасами, пишет RUSI.

В заключении автора доклада подчеркивают, что за год боевых действий российская армия продемонстрировала способность адаптироваться и учиться на своих ошибках. При этом, считают эксперты, все изменения были продиктованы сложившимися обстоятельствами и были направлены на исправление существующих недостатков, проявившихся во время вторжения. Как пишет RUSI, российская армия — это структура, которая со временем становится лучше в решении проблем, с которыми непосредственно сталкивается, однако в способности командования предвидеть новые угрозы и оперативно реагировать на них эксперты сомневаются.

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