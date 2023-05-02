Белый дом: за пять месяцев Россия потеряла в Украине 20 тысяч человек убитыми

С декабря 2022 года российские силы потеряли 100 тысяч человек убитыми и ранеными в ходе боев в Бахмуте и других регионах Украины, заявил на брифинге для прессы координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По оценкам американской разведки, за последние пять месяцев в Украине погибли 20 тысяч российских военных, причем половину из них составляли наемники ЧВК Вагнера.

«Российская попытка зимнего наступления в Донбассе, в основном через Бахмут, провалилась, — цитирует заявление Кирби Reuters. — В декабре прошлого года Россия начала широкое наступление на нескольких направлениях, в том числе на Угледар, Авдеевку, Бахмут и Кременную. Большая часть этих усилий застопорилась и потерпела неудачу. Россия не смогла захватить ни одной стратегически значимой территории».

По словам чиновника Белого дома, россияне добились определенных успехов в Бахмуте, но они были достигнуты «ужасной ценой». «Россия исчерпала свои военные запасы и свои вооруженные силы», — добавил Кирби.

При этом представитель американской администрации отказался предоставить информацию о потерях украинской стороны. «Украинцы здесь жертвы, а Россия — агрессор, и я просто не собираюсь выкладывать в открытый доступ информацию, которая усложнит жизнь украинцам», — сказал Кирби журналистам.

Минобороны РФ в последний раз официально сообщало о потерях на войне в Украине в сентябре 2022 года. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих.

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» совместно с командой волонтеров ведут по открытым источникам независимый подсчет погибших в Украине. По данным на 28 апреля, журналисты установили имена 21 700 российских военных, погибших на войне в Украине.