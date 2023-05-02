Песков заявил, что Минобороны России «своевременно публикует» данные о потерях на войне. Оно не публиковало их больше семи месяцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные США о российских потерях в Украине «взятыми с потолка».

«У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными. Нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны России», — сказал представитель Кремля на брифинге для прессы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил со ссылкой на американскую разведку, что с декабря 2022 года в ходе боев в Бахмуте и других регионах Украины погибли 20 тысяч российских военных. Половина потерь пришлась на наемников ЧВК Вагнера, утверждают в американской администрации. Еще 80 тысяч российских военных за последние пять месяцев получили ранения, добавил Кирби.

Минобороны РФ в последний раз официально сообщало о потерях на войне в Украине 21 сентября 2022 года. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих.

2 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании ведомства, заявил, что украинская армия за апрель 2023 года потеряла в боях более 15 тысяч человек. Данные о российских потерях он не привел.

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» совместно с командой волонтеров ведут по открытым источникам независимый подсчет погибших в Украине. По данным на 28 апреля, журналисты установили имена 21 700 российских военных, погибших на войне.