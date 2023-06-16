Погибший российский солдат в Донецкой области. 14 июня 2023 года Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

С начала полномасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года Россия начала против Украины, журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» совместно с командой волонтеров собирают по открытым источникам информацию о погибших российских солдатах. К середине июня 2023 года журналисты подтвердили гибель более чем 25 тысяч военнослужащих российской армии — это люди, чьи имена достоверно установлены.

Министерство обороны РФ сообщало о потерях российской армии в Украине в сентябре 2022 года — девять месяцев назад. Тогда оно утверждало, что погибли 5937 российских военнослужащих. ВСУ утверждают, что потери российской армии за время войны — более 200 тысяч человек. Западные источники оценивают потери России в десятки тысяч человек.

«Би-би-си» опубликовала текст (на русском и английском языках) о том, кто такой «типичный российский солдат», погибший на войне. Главный вывод:

в первые три месяца вторжения — это контрактник в звании рядового, возраст — 21 год;

весной и летом 2023 года — это бывший заключенный, звание неизвестно, возраст — 34 года.

Согласно подсчетам «Би-би-си», за первые три месяца полномасштабной войны погибли почти 800 российских офицеров и около 2300 рядовых и сержантов, служивших по контракту. За три месяца весной и летом 2023 года (журналисты не указывают точные даты) потери среди профессиональных военных снизились. По данным журналистов, за этот период погибли 148 офицеров и около 400 рядовых и сержантов. В то же время издание установило имена почти 1300 погибших заключенных, а также около 750 наемников ЧВК Вагнера и 780 мобилизованных.

По мнению эксперта британского Королевского института объединенных оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга, это свидетельствует о том, что российское командование изменило свою тактику и сознательно бережет оставшихся профессиональных военных, используя их преимущественно для удержания позиций. В наступательных операциях, считает эксперт, профессиональные военные принимают участие только при наличии благоприятных условий.

Уотлинг также отметил, что российское командование активнее использует заключенных и мобилизованных для проведения локальных атак с целью измотать украинских военных или установить координаты целей для артиллерии. При этом, говорит эксперт, заключенных и мобилизованных на фронте используют «практически как смертников». «Их посылают вперед, по сути, в расчете на то, что их убьют», — считает Уотлинг.

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