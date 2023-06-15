Австралия по соображениям безопасности аннулирует договор аренды участка, где собирались построить новое здание посольства РФ

Власти Австралии собираются законодательно запретить строительство нового здания посольства РФ в Канберре на участке, расположенном недалеко от парламента.

Как объявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности, «относительно риска, который представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента».

В интересах национальной безопасности Австралии было оперативно принято решение аннулировать договор аренды, сказал Албаниз, добавив, что «правительство осуждает незаконное и аморальное вторжение России в Украину».

Правительство Австралии подчеркнуло, что речь идет не о запрете на диппредставительство России в столице страны, а лишь о строительстве посольства на конкретном участке.

Законодательная инициатива правительства, касающаяся участка под строительство диппредставительства РФ, должна еще быть одобрена парламентом. Представители парламентской оппозиции уже заявили, что поддерживают решение правительства.

Россия в 2008 году заключила договор аренды на 99 лет участка менее чем в километре от здания парламента Австралии. Предполагалось, что там возведут здание нового посольства РФ, однако работы так и не начались, что позволило Национальному управлению капитального строительства (NCA) издать распоряжение об освобождении участка. Суд счел действия NCA незаконными, после чего, как пишет Brisbane Times, в ситуацию вмешалось правительство.

Участок, который был сдан в аренду России под строительство посольства, расположен рядом с дипмиссией Китая. Интерес к этому участку проявляла Украина.