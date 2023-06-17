Минцифры предложило запретить российским компаниям размещать рекламу у «иноагентов», осужденных за «фейки» про российскую армию

Минцифры предложило запретить российским компания размещать рекламу у «иноагентов», осужденных за «фейки» про российскую армию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра цифрового развития Максута Шадаева.

«Российские компании должны иметь законодательный запрет на размещение рекламы у „иноагентов“, которые имеют „административку“ по „фейкам“ о вооруженных силах Российской Федерации», — заявил Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, Минцифры предложило замораживать на спецсчетах деньги, заработанные «иноагентами» на аудиовизуальных сервисах.

«Отчисления, которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за воспроизведение [контента], мы будем зачислять на спецсчета. Такое решение предлагается принять по „иноагентам“, которые уже привлечены к административной ответственности за „фейки“ о действии вооруженных сил», — сказал Шадаев.

По его словам, деньги будут заморожены на этих счетах до тех пор, пока продолжается разбирательство по поводу условий договора лейбла с автором: «Сначала средства пойдут на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно „иноагентам“», — пояснил министр.

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. С тех пор законодательство, регулирующее эту область, постоянно ужесточалось. В декабре 2022 года вступил в силу закон о создании единого реестра сведений об «иностранных агентах», который среди прочего вводил понятие лиц, «аффилированных с иноагентами». В мае 2023 года власти анонсировали появление в законе еще одной категории — «третьи лица». Как пояснил замминистра юстиции Олег Свириденко, это касается людей, которые «могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать „иноагентам“ нарушать ».

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