В Тюменской области на мать погибшего срочника написали донос о «дискредитации» российской армии

В Тюменской области на мать погибшего срочника Аллу Фатхелисламову составили протокол о «дискредитации» российской армии, сообщает 72.ru.

По данным издания, донос на Фатхелисламову написала Анна Коробкова, которая в одном из письменных интервью называла себя «профессиональной доносчицей» — за 2022 год она якобы написала больше 700 доносов.

Поводом для обращения Коробковой стало интервью Аллы Фатхелисламовой в ютьюб-канале «Новой газеты Европа». В нем она рассказала о своем сыне Афанасии, погибшем в конце 2022 года в результате обстрела Белгородской области.

Приехали [полицейские], показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать.

По ее словам, в доносе было написано, что ее надо «строго назаказать» за «дискредитацию» армии, поскольку «даже во время Великой Отечественной войны родственники погибших не имели права высказываться против».

Какие именно слова Фатхелисламовой стали поводом для составления протокола, неизвестно. Но, как отмечает «Новая газета. Европа», в интервью женщина негативно высказывалась о войне в Украине: «Если честно, когда война началась, я всегда смотрела и плакала, переживала. Война — кому она нужна? Она не нужна никому. Пусть даже тогда [в начале войны] мой сын еще не был в армии, я плакала за чужих», — говорила Фатхелисламова.

Статья о «дискредитации» российской армии появилась в Уголовном кодексе и КоАП РФ вскоре после начала полномасштабной войны в Украине.

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2022 год в российские суды поступили 5622 административных протокола о «дискредитации» армии РФ. По ним суды назначили 4439 штрафов, тем самым оштрафовав российских граждан на более чем 151 миллион рублей.

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