Зеленский заявил, что Путин или не контролирует свою армию, или «неадекватен»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары российских войск по Киеву в день визита лидеров африканских стран, по его мнению, свидетельствуют о том, что президент РФ Владимир Путин «абсолютно» не контролирует свою армию или же «неадекватен». Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Он не контролирует свои вооруженные силы, включая наемников вагнеровцев, потому что они бьют ракетами по лидерам других государств, которые, кстати, после нас решили поехать в страну, которая сегодня устроила ракетный удар по ним. Или этот человек не контролирует [армию], или этот человек неадекватен. Потому что человек не готов видеть мир. Человек хочет полностью стереть и разрушить государство Украина. Если такие намерения у человека, то у меня много вопросов, какое общение и какой диалог [могут быть] с этим человеком», — заявил Зеленский (цитата по УНИАН).

Зеленский также заявил, что, по его мнению, Украине следует заморозить все дипломатические отношения с Россией до тех пор, пока она не выведет свои войска из украинских территорий, пишет «Русская служба Би-би-си».

Делегация лидеров стран Африки приехала в Киев 16 июня, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским свою мирную миссию; делегацию возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса. В день визита российские войска обстреляли Киев.

После встречи с президентом Украины Сирил Рамафоса призвал стороны вооруженного конфликта к деэскалации. Он также предложил провести дипломатические переговоры, пишет CNN. Рамафоса отметил, что после переговоров с Зеленским встретится с Владимиром Путиным в Петербурге 17 июня.

Страны разработали «меры доверия», призванные прекратить огонь между Москвой и Киевом. Они призывают, в частности, отвести российские войска из Украины, отказаться от размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси, приостановить ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и смягчить санкции.